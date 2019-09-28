 Почти 25 тысяч паломников-хасидов прибыли в Украину

Об этом со ссылкой на Интерфакс-Украина сообщает БизнесЦензор.

Как сообщила пресс-служба Государственной пограничной службы Украины, за минувшие сутки пограничники оформили на въезд в страну 5687 паломников-хасидов, которые направляются в Умань.

Всего в авиационных пунктах пропуска Киева, Одессы, Винницы, на границе с Польшей, Словакией и Румынией в установленном порядке оформили 24782 паломника.

В погранведомстве указали, что с начала прибытия хасидов (с 6 сентября) через границу не пропущено восемь граждан Израиля по разным причинам, в том числе из-за отсутствия необходимых документов и запрета на въезд в Украину во время предыдущего визита.