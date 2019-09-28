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Все про:паломничество (1) хасиды (2)

 Почти 25 тысяч паломников-хасидов прибыли в Украину

Около 25 тыс. хасидов прибыли в Украину для празднования в Умани (Черкасская обл.) Рош Ха-Шана - Нового 5780 года по иудейскому календарю (в этом году отмечается с вечера 29 сентября по вечер 1 октября).

Об этом со ссылкой на Интерфакс-Украина сообщает БизнесЦензор.

Как сообщила пресс-служба Государственной пограничной службы Украины, за минувшие сутки пограничники оформили на въезд в страну 5687 паломников-хасидов, которые направляются в Умань.

Всего в авиационных пунктах пропуска Киева, Одессы, Винницы, на границе с Польшей, Словакией и Румынией в установленном порядке оформили 24782 паломника.

В погранведомстве указали, что с начала прибытия хасидов (с 6 сентября) через границу не пропущено восемь граждан Израиля по разным причинам, в том числе из-за отсутствия необходимых документов и запрета на въезд в Украину во время предыдущего визита.

Источник: https://biz.censor.net.ua/n3150961
 
 
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