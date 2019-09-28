 Цены на нефть закончили неделю снижением

Об этом со ссылкой на Интерфакс сообщает БизнесЦензор.

Стоимость ноябрьских фьючерсов на нефть Brent на лондонской бирже ICE Futures в пятницу составила $62,31 за баррель, что на $0,43 (0,69%) ниже уровня закрытия предыдущей сессии.

Фьючерс на нефть WTI на ноябрь на торгах Нью-йоркской товарной биржи (NYMEX) к этому времени подешевел на $0,03 (0,05%) - до $56,39 за баррель. Ранее в ходе торгов стоимость контракта опускалась до $54,75 за баррель.

Таким образом, нефтяные котировки растеряли весь рост, накопленный после атак на нефтяные объекты Саудовской Аравии ранее в сентябре, пишет Bloomberg.

Как сообщило агентство ранее со ссылкой на неназванные источники, власти Саудовской Аравии в ответ на мирные инициативы йеменских повстанцев-хуситов дали добро на установление режима прекращения огня в некоторых районах Йемена. Это привело к очередному снижению цен на нефть.

При этом, по данным источников, в случае успеха этих начинаний Саудовская Аравия будет ориентироваться на распространение режима прекращения огня и на другие части Йемена.

Перспектива прекращения огня в Йемене, вероятно, позволит ослабить политическую напряженность в регионе после атак на нефтяные объекты Саудовской Аравии 14 сентября, отмечает агентство.

В ночь на 14 сентября предприятия Saudi Aramco подверглись атаке дронов. В частности, был атакован крупнейший в мире нефтеперерабатывающий комплекс, расположенный на востоке страны. Это привело к сокращению добычи нефти в Саудовской Аравии вдвое - на 5,7 млн баррелей в сутки.