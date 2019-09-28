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 Финансы, Макроэкономика
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 Агентство S&P повысило рейтинг Украины

Кредитное рейтинговое агентство Standard & Poor's повысило рейтинг Украины с B - до B, прогноз по-прежнему стабильный.

Об этом со ссылкой на пресс-службу Кабинета министров Украины сообщает БизнесЦензор.

"27 сентября 2019 года кредитное рейтинговое агентство Standard & poor's повысило долгосрочный суверенный кредитный рейтинг Украины в иностранной и национальной валютах до уровня "В" с "В-", а также рейтинг Украины по национальной шкале до уровня "uaА" с "uaВВB". Агентство также подтвердило краткосрочный суверенный кредитный рейтинг на уровне "В". Прогноз - стабильный", - говорится в сообщении.

В КМУ напомнили, что стабильный прогноз отражает ожидания агентства, что новое Правительство продолжит реализовывать макроэкономические реформы, которые проводились в течение последних лет.

"В то же время экономика страны восстанавливается и соотношение государственного долга к ВВП снижается. Агентство отмечает, что Украине следует сохранить доступ к внутренним и международным рынкам капитала, что позволит стране осуществить погашение коммерческих заимствований в течение 2020 года", - отмечается в сообщении.

Аналитики Standard & poor's положительно оценивают намерение нового правительства улучшить бизнес-климат и снять мораторий на продажу сельскохозяйственных земель. По мнению агентства, эти меры могут привести к увеличению объемов иностранных инвестиций в Украину, способствуя росту экономики и уменьшению уязвимости к внешним вызовам.

Дальнейшее повышение рейтинга возможно при условии роста экономики, а показатели по бюджетному и внешнеэкономическому секторах превысят прогнозы агентства. Агентство также рассматривает возможность повышения суверенных рейтингов, если инфляция приблизится к целевым показателям НБУ, или если кредитование в реальном секторе будет расти и ограничения на движение капитала будет отмененj.

Источник: https://biz.censor.net.ua/n3150945
 
   
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