 Госдолг сократился за месяц на $470 миллионов, – Минфин

Об этом свидетельствуют данные Министерства финансов, передает БизнесЦензор со ссылкой на Интерфакс-Ураина.

При этом в национальной валюте госдолг фактически остался на том же уровне – 2,067 трлн грн (+0,01%).

В частности, прямой государственный долг в августе этого года в долларовом выражении снизился на 0,68% – до $71,72 млрд (в гривне – снижение всего на 0,1%, до 1,809 трлн грн).

В том числе внешний прямой госдолг в долларовом исчислении показал снижение на 0,29% – до $39,81 млрд.

Гарантированный государством долг за прошлый месяц возрос на 0,21% – до $10,19 млрд (в гривне – снизился на 0,8%, до 257,26 млрд грн), в том числе внешний – на 0,18%, до $9,75 млрд.

В целом с начала года совокупный госдолг Украины увеличился на 4,6%, или на $3,6 млрд, однако в гривневом эквиваленте он сократился на 3,48%, или на 74,55 млрд грн.

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Как сообщил Минфин, доля обязательств в долларах в общей структуре госдолга Украины по итогам августа по сравнению с июлем повысилась до 40,19%, в специальных правах заимствования незначительно повысилась до 14,37%, в иенах – до 0,71%, в евро снизился до 10,07%, в гривне – до 34,28%, тогда как в канадском долларе осталось на прежнем уровне 0,37%.

Официальный курс доллара, по которому Минфин рассчитывает госдолг, в августе укрепился до 25,23 грн/$ по сравнению с 27,688 грн/$ на начало года.

Как сообщалось, по данным Минфина, совокупный государственный (прямой) и гарантированный государством долг Украины в июле 2019 года вырос на 2,55%, или на $2,05 млрд – до $82,4 млрд.

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