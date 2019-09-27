 Следующий этап переговоров с МВФ пройдет через две недели в Вашингтоне, – Рожкова

Об этом сообщила первая замглавы НБУ Катерина Рожкова в кулуарах Ukrainian Financial Forum 2019, передает БизнесЦензор со ссылкой на Liga.net.

"Думаю, к тому моменту мы сможем отточить формулировки готовящегося меморандума и обсудить программу детально, поскольку в Вашингтоне будут присутствовать все ключевые участники переговоров", – отметила Рожкова.

Замглавы НБУ подтвердила, что МВФ сохраняет жесткую позицию относительно возврата национализированного "Приватбанка" экс-собственникам Игорю Коломойскому и Геннадию Боголюбову, тогда как остальные позиции нового меморандума перекликаются с прошлыми договоренностями сторон.

Как сообщалось, утром в пятницу миссия Международного валютного фонда по итогам двухнедельной работы в Киеве сообщила о планах продолжить дискуссию в ближайшие недели.

В свою очередь премьер-министр Алексей Гончарук сообщил, что в ходе переговоров речь шла о новой 3-летней программе поддержки в рамках механизма расширенного финансирования. В начале работы миссии Гончарук заявлял, что рассчитывает по ее итогам получить так называемый staff agreement – рекомендацию совету директоров МВФ утвердить новую программу.

Ранее СМИ со ссылкой на иточники сообщили, что миссия Международного валютного фонда (МВФ) после двухнедельной работы покинет Киев без оснований рекомендовать совету директоров МВФ заключить с Украиной новую программу кредитования.

Основной причиной отсутствия договоренности с МВФ стала информация о возможности мирового соглашения между государством и прежними собственниками "Приватбанка", а также возможная смена руководства Национального банка (НБУ).

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Напомним, эксперты МВФ прибыли в Украину 11 сентября. Однако на минувшей неделе Financial Time опубликовала материал, в котором премьер-министр Алексей Гончарук заявил, что президент Владимир Зеленский планирует достигнуть некоего компромиссного соглашения с Игорем Коломойским по "Приватбанку". Позднее Гончарук заявил, что его комментарий по "Приватбанку" неправильно интерпретировали.

Ранее экс-глава НБУ Валерия Гонтарева заявила, что ее дом под Киевом в с. Гореничи был сожжен в результате поджога, обвинив в давлении Игоря Коломойского.

В своих интервью добиться "наказания" для Гонтаревой неоднократно обещал олигарх, бывший владелец "Приватбанка" Игорь Коломойский, который заявлял о желении получить от государства $2 млрд "компенсации" за национализацию банка.

Коломойский после встречи с президентом Владимиром Зеленским и премьер-министром Алексеем Гончаруком в начале сентября заявил, что "видит хорошее окно возможностей" для достижения договоренностей по делу "Приватбанка".

Президент Владимир Зеленский в ходе встреч с заместителем директора Европейского департамента Международного валютного фонда (МВФ) Джулией Козак и руководителем миссии МВФ в Украине Роном ван Роденом также обсуждал ситуацию вокруг "Приватбанка".

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