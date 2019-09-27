 СБУ сообщила о подозрении топ-менеджерам ликвидированного банка друга Януковича

Как сообщает пресс-центр СБУ, следователи установили, что руководители банка разработало специальную схему для присвоения средств учреждения, передает БизнесЦензор.

В частности, в течение 2012-2014 годов они незаконно передали в залог средства банка, которые находились на корреспондентских счетах "Пивденкомбанка" в зарубежной банковской структуре для обеспечения выдачи кредита кипрской компании.

"После не возврата кредита, из-за противоправных действий топ-менеджмента "Пивденкомбанка", заложенные $38 млн были списаны в пользу иностранного банка. В результате украинскому государству нанесен ущерб на указанную сумму, размер которой подтвержден выводами экспертного учреждения", – сказано в сообщении.

В СБУ напомнили, что сейчас "Пивденкомбанк" находится в стадии ликвидации, а следовательно возмещение клиентам украденных должностными лицами денег осуществляется за счет государства через Фонд гарантирования вкладов.

По материалам СБУ, двум бывшим руководителям банка объявлено о подозрении в совершении преступления, предусмотренного ч. 5 ст. 191 (присвоение, растрата имущества или завладение им путем злоупотребления служебным положением) Уголовного кодекса Украины.

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Как сообщалось, ранее на текущей неделе Фонд гарантирования вкладов физических лиц завершил выплаты вкладчикам ПАО "КБ "Пивденкомбанк" в связи с завершением ликвидации банка.

Напомним, председателем наблюдательного совета ПАО "Пивденкомбанк" был Руслан Цыплаков, член президиума Автомобильной Федерации Украины, которую возглавлял младший сын экс-президента Виктор Янукович.

На 1 января 2014 года 45,42% акций ПАО "Пивденкомбанк" непосредственно и 36,14% опосредованно через ПАО "Метал Юнион" принадлежало Руслану Цыплакову. В июле 2014 года стало известно, что Цыплаков вышел из состава акционеров банка.

Руслан Цыплаков и Виктор Янукович также вместе выступали в составе гоночной команды Team Ukraine racing with Ferrari.

Нацбанк Украины решил ликвидировать этот банк в сентябре 2014 года, по итогам проверки в финучреждении были выявлены многочисленные нарушения, связанные с выводом средств вкладчиков.

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