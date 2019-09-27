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 НБУ не видит угрозы от роста вложений нерезидентов в ОВГЗ

Национальный банк Украины отрицает наличие высокого риска от нынешнего объема инвестиций нерезидентов в облигации внутреннего государственного займа (ОВГЗ), доля которого приближается к 12%.

Об этом сообщил заместитель главы НБУ Олег Чурий, передает БизнесЦензор со ссылкой на Интерфакс-Украина.

"Относительно доли нерезидентов, то она еще не дошла до того уровня, который есть в других развивающихся странах. В разных странах (доля нерезидентов, инвестирующих в госбумаги) - это 30-40%, даже до 50%", - сказал Чурий.

По словам Чурия, с одной стороны, приход нерезидентов в гривневые ОВГЗ - это позитивный фактор, поскольку в настоящее время почти 70% государственного долга - в иностранной валюте, и покупка нерезидентами гривневых ОВГЗ позволяет Министерству финансов снижать валютный риск. С другой стороны, это создает определенные риски в связи с большей волатильностью на валютном рынке.

"Мы будем иметь более волатильный рынок, но будем финансировать наш бюджет более безопасным способом", - резюмировал Чурий.

По данным НБУ, портфель ОВГЗ нерезидентов на 27 сентября составляет 97,787 млрд грн.

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Источник: https://biz.censor.net.ua/n3150900
 
 
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