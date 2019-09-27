 Нацбанк укрепил курс гривни до 24,08 грн/$

Как передает БизнесЦензор, об этом свидетельствует сообщение Национального банка Украины об официальном курсе гривни к иностранным валютам.

По данным НБУ, последний раз курс гривни превышал этот уровень в январе 2016 года.

По отношению к европейской валюте гривня укрепилась на 12 копеек – до 26,33 грн за евро, что также является минимальным значением с января 2016 года.

По данным дилеров коммерческих банков, курс гривни на межбанковском валютном рынке в пятницу снизился до 24,115 грн/$ с 24,105 грн/$ в предыдущий рабочий день, передает Интерфакс-Украина.

Котировки гривни к окончанию торгов составили 24,10-24,13 грн/$.

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