[*]Темы: Бюджет-2019 Повышение тарифов
$ 23.98 26.1
 Финансы
  215  0
Все про:валюта (858) гривня (647) курс (538) НБУ (4046)

 Нацбанк укрепил курс гривни до 24,08 грн/$

Национальный банк установил на понедельник, 30 сентября, курс гривни на уровне 24,0828 грн/$, укрепив его еще на 4 копейки.

Как передает БизнесЦензор, об этом свидетельствует сообщение Национального банка Украины об официальном курсе гривни к иностранным валютам.

По данным НБУ, последний раз курс гривни превышал этот уровень в январе 2016 года.

По отношению к европейской валюте гривня укрепилась на 12 копеек – до 26,33 грн за евро, что также является минимальным значением с января 2016 года.

По данным дилеров коммерческих банков, курс гривни на межбанковском валютном рынке в пятницу снизился до 24,115 грн/$ с 24,105 грн/$ в предыдущий рабочий день, передает Интерфакс-Украина.

 Котировки гривни к окончанию торгов составили 24,10-24,13 грн/$.

Подписывайтесь на БизнесЦензор в Facebook, Twitter и Telegram

Источник: https://biz.censor.net.ua/n3150895
 
 
Подключить индивидуальные уведомления от БизнесЦензор в Facebook
Комментировать
Сортировать:
в виде дерева
по дате
по имени пользователя
по рейтингу
Совет форумчанПравила форума
БизнесЦензорНовостиФинансы
Конвертер валют
продать купить
$
0.00
грн
0.00
0.00
грн
0.00
0.00
грн
0.00
 ТОП новости
за деньнеделюмесяцвсе время
 Облако тегов
ГБР Зеленский Нацполиция правоохранительные органы Россия СБУ США Трамп Юлия Соколовская
 
 
 
 
 
 вверх