 Власти Киева анонсировали масштабную реконструкцию завода "Энергия"

Об этом сообщил заместитель председателя КГГА Петр Пантелеев, передает БизнесЦензор со ссылкой на пресс-службу городской администрации.

По словам чиновника, строительство будет состоять из нескольких этапов и продлится ориентировочно два года.

"Мы получили экспертное заключение по проекту системы химической очистки дымовых газов, основанной на европейских технологиях и стандартах. Завод "Энергия" становится на путь комплексной модернизации, и я абсолютно убежден, что мы способны повысить уровень экологичности "Энергии" до уровня заводов, которые сегодня работают в других европейских столицах – Праге, Будапеште и других", – сказал Пантелеев.

Замглавы КГГА напомнил, что предприятие не только утилизирует 25% столичного мусора, но и обеспечивает часть микрорайонов Позняки и Осокорки горячей водой и отоплением.

"Завод функционирует более 30 лет и только сейчас, после возвращения "Энергии" в управление коммунального предприятия "Киевтеплоэнерго", начата системная работа над улучшением экологической составляющей его функционирования. В октябре мы завершаем замену третьего по счету электрофильтра. А уже в следующем году на заводе будут заменены все четыре электрофильтра. Таким образом, на заводе будет работать первичная система очистки – очистка от пыли", – рассказал Пантелеев.

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Чиновник добавил, что на заводе "Энергия" отремонтировали котлоагрегаты №3 и №4, бункер твердых бытовых отходов, систему управления регуляторов питательной воды и регуляторов разрежения 4-х котлов, систему визуализации и учета тепловой энергии бойлерной №2, заменили 250 метров трубопроводов.

"Сейчас также в работе котлоагрегаты №1, №2 и оборудование бойлерных, осуществляется замена крана, который не ремонтировался около 30 лет и сейчас устанавливается новый, немецкого производства", – добавил Пантелеев.

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