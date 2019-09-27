 Гарантированный покупатель обвинил "Укрэнерго" в задержке платежей

При этом госпредприятие осуществило второй авансовый платеж производителям электроэнергии по "зеленому" тарифу за сентябрь на сумму 750 млн грн за счет средств от продажи электроэнергии на рынке "на сутки вперед" и внутресуточном рынке, передает БизнесЦензор со ссылкой на пресс-службу ГП.

В компании напомнили, что согласно Порядку покупки электрической энергии по "зеленому" тарифу, "Укрэнерго" было обязано до 24 числа осуществить полную оплату авансового платежа гарантированном покупателю для прогнозной выплаты производителям электроэнергии из альтернативных источников энергии за первые 20 дней расчетного месяца.

"Гарантированный покупатель" письмом 23 сентября предоставил "НЭК "Укрэнерго" расчетную сумму для оплаты за две декады сентября.

"Однако на 26 сентября "НЭК "Укрэнерго" не перечислило средства госпредприятию. "Гарантированный покупатель" готовит претензию к "НЭК "Укрэнерго" из-за нарушения Порядка покупки электрической энергии по "зеленому" тарифу", – сказано в сообщении.

Как сообщалось, "Гарантированный покупатель" 25 сентября направил 3,4 млрд грн производителям по "зеленому" тарифу за отпущенную в августе электроэнергию.

Ранее, 17 сентября, предприятие заплатило производителям по "зеленому тарифу" 1,07 млрд грн за отпущенную с 1 по 10 сентября электроэнергию.

"Гарантированный покупатель" выкупает произведенную по "зеленому" тарифу электроэнергию и реализует ее на рынке "на сутки вперед". Предприятие также обеспечивает функционирование механизма PSO, для недопущения роста цен для населения.

ГП покупает электроэнергию у государственных НАЭК "Энергоатом" и ЧАО "Укргидроэнерго" и реализует ее поставщикам универсальных услуг, которые продают ее населению по фиксированным тарифам, еще часть – продает на рынке "на сутки вперед" для компенсации потерь. Кроме того, предприятие будет отвечать за проведение аукционов для "зеленой" генерации, которые должны начаться с 2020 года.

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