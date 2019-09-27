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 Гендиректором предприятия "Янтарь Украины" может стать киевский милиционер

Генеральным директором государственного предприятия "Янтарь Украины" (Ривне) планирует стать нынешний и.о. гендиректора Игорь Даниленко.

Об этом стало известно из поданной им 2 сентября декларации кандидата на должность, передает БизнесЦензор со ссылкой на Наші гроші.

С 25 июля Даниленко исполняет обязанности гендиректора "Янтаря Украины", учредителем которого является Государственная служба геологии и недр.

В своей декларации Даниленко указал квартиру в Киеве площадью 42 кв. м и автомобиль Volkswagen CC 2012 выпуска. В графе "доходы" он указал 6 тыс. грн соцпомощи от государства как участнику АТО и 60 тыс. грн, полученных в качестве подарка от отца Виталия Даниленко. Никаких денег в качестве зарплаты или дохода от предпринимательской деятельности за 2018 год Даниленко не зарегистрировал.

В марте этого года он подал декларацию на должность оперуполномоченного Святошинского управления полиции Киева, но уже в мае подал декларацию об увольнении и через два месяца был назначен в "Янтарь Украины".

Человек с такими же ФИО до осени 2018 года был совладельцем и директором ООО "Пачука", занимающегося недвижимостью. А еще раньше – основателем харьковского ООО "Строительство и монтаж-сервис".

Также в 2000-х годах Даниленко работал в Управлении МВД в Шевченковском районе Киева.

20 сентября Ривненский городской суд отказал в удовлетворении иска о восстановлении на должности экс-гендиректора "Янтаря Украины" Дмитрия Тяглия, который возглавлял предприятие с июля 2015 года.

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В 2016 году правительство определило государственные "Янтарь Украины" и "Укрбурштин" исполнителями проекта по рекультивации земель, подвергшихся вреду вследствие незаконной добычи янтаря. Проект предусматривает право госпредприятий заключать сделки на работы с частными субподрядчиками.

По данным компании, она получила 8 выводов по оценке воздействия на окружающую среду Минэкологии на земельные участки общей площадью 190,5 га в рамках программы рекультивации.

В августе впервые за долгое время Ривненский облсовет согласовал "Янтарю Украины" выдачу спецразрешения на добычу янтаря на участке площадью 13,5 га Цепцевицкого лесничества.

Напомним, правительство объединило Министерство экологии и природных ресурсов и Министерство энергетики и угольной промышленности, образовав единое Министерство энергетики и защиты окружающей среды. Возглавил эту структуру Алексей Оржель, который до этого руководил сектором "Энергетика" в Офисе эффективного регулирования (BRDO), который возглавлял нынешний глава правительства Алексей Гончарук.

Непосредственно ГП "Янтарь Украины" подчиняется Государственной службе геологии и недр, которую до 25 сентября возглавлял Олег Кирилюк, которого связывали с Максимом Мартынюком из ближайшего окружения бывшего премьер-министра Владимира Гройсмана.

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Источник: https://biz.censor.net.ua/n3150878
 
 
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