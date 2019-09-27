[*]Темы: Бюджет-2019 Повышение тарифов
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Все про:Коломойский (881) нефть (2477) НПЗ (119) Укртатнафта (136) Укртранснафта (186) нефтепровод (144)

 "Укртранснафта" подготовила компромиссное решение по тарифам для НПЗ Коломойского

Государственная "Укртранснафта" готова учесть предложение ПАО "Укртатнафта" учесть плановые показатели перекачки нефти при расчете тарифа на внутреннюю транспортировку сырья.

Об этом сообщает пресс-служба оператора нефтепроводов Украины, передает БизнесЦензор.

"Это позволит снизить прирост тарифа на транспортировку нефти на Кременчугский НПЗ по сравнению с его проектным размером", – отмечается в сообщении.

В частности, стороны ведут переговоры о заключении нового договора, предусматривающего увеличение объемов транспортировки нефти на Кременчугский НПЗ до 1,2 млн тонн в год и введение нормы ship-or-pay с 1 октября 2019 года.

"Учитывая, что установленный тариф на транспортировку нефти по трубопроводам "Укртранснафты" опирается на фактический объем прокачки (850 тыс. тонн в год) и с целью установления сбалансированных тарифов – стороны уже обратились в НКРЭКУ с предложением по корректировке тарифа с учетом плановых показателей прокачки нефти на НПЗ", – сказано в сообщении.

По расчетам "Укртранснафты", в первый год по определенной НКРЭКУ методологии, тариф при прокачке нефти объемом 850 тыс. тонн по маршруту ЮЖД "Одесса" - Кременчугский НПЗ составит 144,8 грн за тонну. При прокачке 1,2 млн тонн он будет ниже – 132,59 грн/т, 2 млн тонн – 116,83 грн/т. Во второй год при прокачке 850 тыс. тонн тариф составит 194,32 грн/т, при 1,2 млн тонн – 162,92 грн/т, 2 млн тонн – 126,5 грн/т. На третий год тариф при прокачке 850 тыс. тонн составит 260,78 грн/т, 1,2 млн тонн – 200,20 грн/т, 2 млн тонн – 136,97 грн/т.

"То есть, чем больший объем будет гарантировать заказчик услуг по транспортировке, тем меньше будет рост тарифа", – отмечается в сообщении.

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Как сообщалось, ранее ПАО "Укртатнафта" обратилось в Кабинет министров с просьбой повлиять на Национальную комиссию, осуществляющую регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг (НКРЭКУ), чтобы та отказалась от повышения тарифов на транспортировку нефти магистральными нефтепроводами с 1 октября 2019 года.

Компания, управляющая Кременчугским НПЗ, просит правительство убедить НКРЭКУ оставить тарифы на прокачку на прежнем уровне.

Напомним, действующие тарифы на прокачку нефти были утверждены в декабре 2016 года. Согласно последнему финансовому отчету "Укртранснафты", в 2017 и 2018 годах они не покрывали затрат на перекачку нефти, убытки от поставок на НПЗ покрывались за счет доходов от транзита.

В частности, в 2017 году чистый доход от прокачки нефти на НПЗ составил 173 млн грн при себестоимости 613 млн грн, в 2018 году – 169 млн грн при себестоимости 912 млн. Таким образом, за два года действия тарифов валовый убыток от транспортировки нефти по внутренним маршрутам, по данным отчетности "Укртранснафты", составил 1,18 млрд грн.

В 2017 году НКРЭКУ разработала методику поэтапного повышения тарифов для "Укртранснафты" и с 2018 года планировала повысить их в 1,5-2,5 раза в зависимости от маршрута. Но тогда тот повышения отказались, приняв во внимание позицию "Укрнафты" как основного поставщика сырья и "Укртатнафты" как единственного потребителя.

Новая методика расчета была разработана при участии этих двух компаний. 13 сентября 2019 года НКРЭКУ обнародовала новый проект повышения тарифов, который планируется провести в 3 этапа. Первый этап ожидается с 1 октября 2019 годаи предусматривает повышение тарифов по маршрутам на Кременчугский НПЗ на 25-40%.

АО "Укртранснафта" является оператором нефтетранспортной системы Украины. 100% ее акций находятся в управлении НАК "Нафтогаз Украины".

ПАО "Укртатнафта" контролирует крупнейший в Украине Кременчугский нефтеперерабатывающий завод проектной мощностью 18,6 млн тонн. В октябре 2007 года оперативный контроль над "Укртатнафтой" установила группа "Приват" Игоря Коломойского и Геннадия Боголюбова.

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Источник: https://biz.censor.net.ua/n3150868
 
 
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