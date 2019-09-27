 Мининфраструктуры планирует сократить смертность на дорогах на 30%

Об этом заместитель министра инфраструктуры Украины Юрий Лавренюк заявил в эфире одного из телеканалов, передает БизнесЦензор.

"Мы подходим к решению этой проблемы масштабно и комплексно. У нас амбициозная цель - к 2020 году снизить уровень смертности на дорогах на 30%", - сказал Лавренюк.

Он также добавил, что "в Украине ежегодно на дорогах погибает более 3,5 тыс. человек. Это больше, чем забирает война на Востоке!"

По словам Лавренюка, программа Министерства, кроме строительства новых дорог, предусматривает ряд мер, объем финансирования которых будет увеличиваться.

"В Государственном дорожном фонде 5% предусмотрено на обеспечение безопасности дорожного движения. Это немалые средства, в этом году 2 млрд грн, в следующем - 4 млрд грн. Круговые перекрестки, островки безопасности, "умные" светофоры, освещенные пешеходные переходы по новым государственным строительным нормам, где не просто "зебра" нарисована, а они приподняты. Эти меры на новых построенных дорогах будут уменьшать смертность", - сказал Лавренюк.

При этом он подчеркнул, что благодаря реализации данной программы "в случае стабильного финансирования строительства дорог через 3-5 лет мы увидим существенные изменения".

Лавренюк также сообщил, что, учитывая последние резонансные ДТП, Министерство инфраструктуры готовит на утверждение правительству дополнительные меры по усилению контроля за лицензионными видами перевозок.

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