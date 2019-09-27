[*]Темы: Бюджет-2019 Повышение тарифов
$ 23.98 26.1
 Транспорт
  161  0
Все про:безопасность (57) ПДД (30) Мининфраструктуры (687)

 Мининфраструктуры планирует сократить смертность на дорогах на 30%

Министерство инфраструктуры намерено на треть снизить показатели смертности на дорогах уже в следующем году.

Об этом заместитель министра инфраструктуры Украины Юрий Лавренюк заявил в эфире одного из телеканалов, передает БизнесЦензор.

"Мы подходим к решению этой проблемы масштабно и комплексно. У нас амбициозная цель - к 2020 году снизить уровень смертности на дорогах на 30%", - сказал Лавренюк.

Он также добавил, что "в Украине ежегодно на дорогах погибает более 3,5 тыс. человек. Это больше, чем забирает война на Востоке!"

По словам Лавренюка, программа Министерства, кроме строительства новых дорог, предусматривает ряд мер, объем финансирования которых будет увеличиваться.

"В Государственном дорожном фонде 5% предусмотрено на обеспечение безопасности дорожного движения. Это немалые средства, в этом году 2 млрд грн, в следующем - 4 млрд грн. Круговые перекрестки, островки безопасности, "умные" светофоры, освещенные пешеходные переходы по новым государственным строительным нормам, где не просто "зебра" нарисована, а они приподняты. Эти меры на новых построенных дорогах будут уменьшать смертность", - сказал Лавренюк.

При этом он подчеркнул, что благодаря реализации данной программы "в случае стабильного финансирования строительства дорог через 3-5 лет мы увидим существенные изменения".

Лавренюк также сообщил, что, учитывая последние резонансные ДТП, Министерство инфраструктуры готовит на утверждение правительству дополнительные меры по усилению контроля за лицензионными видами перевозок.

Подписывайтесь на БизнесЦензор в Facebook, Twitter и Telegram

Источник: https://biz.censor.net.ua/n3150866
 
 
Подключить индивидуальные уведомления от БизнесЦензор в Facebook
Комментировать
Сортировать:
в виде дерева
по дате
по имени пользователя
по рейтингу
Совет форумчанПравила форума
БизнесЦензорНовостиТранспорт
Конвертер валют
продать купить
$
0.00
грн
0.00
0.00
грн
0.00
0.00
грн
0.00
 ТОП новости
за деньнеделюмесяцвсе время
 Облако тегов
ГБР Зеленский Нацполиция правоохранительные органы Россия СБУ США Трамп Юлия Соколовская
 
 
 
 
 
 вверх