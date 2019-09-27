 Минфин планирует отказаться от размещения валютных ОВГЗ

Об этом сообщил государственный уполномоченный по госдолгу Юрий Буца в ходе Украинского финансового форума, передает БизнесЦензор со ссылкой на FinClub.

"На текущий момент мы привлекли 194 млрд грн, долларовые привлечения остались на уровне прошлого года. Мы не можем уменьшить размещения в долларах, потому что банкам некуда девать валюту. Мы уже отказались от размещения в евро. Наша цель – перейти исключительно на гривневые заимствования на внутреннем рынке", – заявил Буца.

Представитель Минфина напомнили, что большая доля валютных заимствований является одним из рисков для стабильности финансовой системы.

"Увеличивая долю гривневых заимствований при размещении ОВГЗ, мы существенно снижаем этот риск", – сказал Буца.

По состоянию на 31 июля доля гривневых заимствований составляла 38,8%.

"После аукционов по размещению ОВГЗ в этом месяце доля уже, наверное, превысила 40%", – отметил чиновник.

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Как сообщалось, ранее государственный уполномоченный по госдолгу Юрий Буца отмечал, что Минфин планирует сократить предложение облигаций внутреннего государственного займа (ОВГЗ) на первичных аукционах, что может стимулировать вторичный рынок ценных бумаг.

Министерство финансов на первичных аукционах во вторник, 24 сентября, разместило облигации внутреннего госзайма (ОВГЗ) на 13,2 млрд грн. Основную сумму обеспечило размещение самых долгосрочных облигаций сроком обращения 5,5 лет на сумму 12,88 млрд грн.

После размещений портфель облигаций внутреннего государственного займа (ОВГЗ) 27 сентября в собственности нерезидентов увеличился до 97,79 млрд грн.

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