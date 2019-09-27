 СБУ обнаружила признаки коррупции в документах о закупке "скорых" на 100 миллионов, – министр

Об этом Скалецкая сообщила в Facebook, передает БизнесЦензор.

"СБУ сообщило мне, что документы, которые мне предоставили на подпись, имеют признаки коррупции (растраты) на 100 млн грн. Об этом несколько недель назад я сообщила и департаменты здравоохранения в областях", – написала Скалецкая.

Она также сообщила, что в Минздраве будет проводиться аудит. По его результатам самые эффективные работники останутся работать на государство и украинский народ.

Министр заверила, что работа министерства идет в обычном режиме.

"Внутренняя ссора между одним из моих заместителей и частью коллектива не влияет на то, чтобы "скорая" доехала до пациента вовремя, были лекарства, готовились законы. Мы все работаем. Гражданам не о чем беспокоиться", – подчеркнула Скалецкая.

Как сообщалось, ранее советник министра здравоохранения Дмитрий Раимов сообщил, что правоохранители проинформировали руководство Минздрав о выявленных нарушениях на сумму 100 млн грн при закупке автомобилей скорой помощи.

Кроме того, Минздрав заявил о проверке НДСБ "Охматдет", госпредприятия "Медицинские закупки Украины" и Украинского научно-практического центра эндокринной хирургии, трансплантации эндокринных органов и тканей. По информации источников в Минздраве, проверка этих медучреждений инициирована рядом общественных организаций, но в ведомстве не уточняют, каких именно.

На минувшей неделе ряд сотрудников Минздрава заявили о блокировании работы некоторых направлений новым руководством ведомства и обратились с открытым письмом к премьер-министру Алексею Гончаруку. По их информации, в последние 3,5 недель в министерстве не подписываются документы по закупкам и поставкам лекарств для тяжелобольных пациентов, а также блокируются закупки автомобилей экстренной медицинской помощи в пилотных регионах.

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