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 Минфин надеется заместить часть внешних заимствований внутренними

Министерство финансов может в 2020 году заместить внешние заимствования внутренними при условии сохранения спроса на последние.

Об этом сообщил государственный уполномоченный по государственному долгу Юрий Буца, выступая на Ukrainian Financial Forum, передает БизнесЦензор со ссылкой на Интерфакс-Украина.

"Ориентировочно, индикативно мы планируем (в 2020 году) две трети заимствований сделать на локальном рынке – это 242,1 млрд грн. И 119 млрд грн – это внешние заимствования. Если ситуация будет такая, как в нынешнем году и у нас будет такой же спрос на внутренние заимствования. То есть, если конъюнктура будет такая же, то мы сократим в следующем году внешние заимствования и заместим их внутренними", – сказал Буца.

По его словам, таким образом тенденция сокращения доли валютного долга в общей структуре госдолга продолжится.

Помимо этого, Украина намерена отказаться от выпуска пятилетних облигаций внутреннего государственного займа.

"На этом мы заканчиваем с этим инструментом. Мы его больше размещать не будем, у него достаточно большой объем", – сказал Буца.

По его словам, при запуске пятилетних облигаций Минфин рассчитывал на достижения объема в $1 млрд в феврале 2020 года, но спрос на него оказался выше.

"Но мы чуть-чуть перестарались: почти $1,5 млрд уже сейчас. Четыре аукциона было нужно, чтобы достичь такого размера. Ставки сократились с 15,85% на момент первого размещения до 14,75%, которая была средневзвешенной в этот вторник", – пояснил Буца.

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Источник: https://biz.censor.net.ua/n3150844
 
 
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