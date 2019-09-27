 Фонд гарантирования создал подразделение для судов с владельцами обанкротившихся банков

Об этом глава Фонда Светлана Рекрут сообщила в интервью изданию "Банкротство и ликвидация", передает БизнесЦензор.

"Мы существенно усилили эту линию. Сформирован новый подраздел, в который вошли специалисты юридического департамента и департамента расследования, имеет целью, в частности, усиление функции экономического анализа и более комплексной работы по его результатам как в локальной так и иностранной юрисдикциях", – сообщила Рекрут.

По словам главы Фонда, основной задачей нового подразделения должно стать обеспечение реального денежного потока для компенсации убытков, причиненных менеджментом банков или третьими лицами в результате их деятельности.

"Мы считаем, что это более чем реально. Если бы мы не видели результат, которого можно достичь в будущем, вряд ли делали такую ​​тяжелую трансформацию. Кроме того, мы понимаем, что в стране изменилась власть, и очень сильно будет усиливаться линия правоохранительных органов. А это то, о чем Фонд говорил всегда без правоохранительных органов и судебной системы мы никогда не достигнем результатов. Сейчас мы видим политическую волю к этому", – сказала Рекрут.

Глава Фонда отметила, что ранее новый генеральный прокурор Руслан Рябошапка заявил, что возвращение активов банков является одним из приоритетных направлений работы обновленной ГПУ.

"Я рада, что это подразделение создано. Теперь задача ближайшей перспективы – наладить совместную системную и ритмичную работу. Важно, что представители власти понимают, что это – огромные средства, возврат которых хотя бы частично поможет улучшить состояние государственного бюджета", – подчеркнула Рекрут.

Глава Фонда отметила, что упростить этот процесс поможет потеря депутатских мандатов отдельными бывшими владельцами неплатежеспособных банков.

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Как сообщалось, Государственное бюро расследований заочно вручило экс-нардепу Константину Жеваго подозрение по делу о растрате и отмывании 2,5 млрд грн банка "Финансы и Кредит".

Напомним, по данным Фонда гарантирования вкладов физических лиц, из банка "Финансы и Кредит" перед его банкротством вывели 5 миллиардов гривен.

По данным фонда, оценочная стоимость активов, включенных в конкурсную массу банка, почти в пять раз ниже балансовой: при указанных "на бумаге" 45,065 млрд грн, независимые субъекты оценочной деятельности оценили активы банка только в 9,969 млрд грн.

Напомним, временная администрация в банк "Финансы и Кредит" была введена 17 сентября 2015 года.

Владельцем банка был олигарх Константин Жеваго, который обвинял в банкротстве финучреждения менеджмент.

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