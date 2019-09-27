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 "Приватбанк" готовится стать участником системы BankID, – Рожкова

Вскоре к системе электронной идентификации граждан BankID Национального банка Украины может подключиться государственный "Приватбанк".

Об этом сообщила первый заместитель главы НБУ Екатерина Рожкова в ходе Ukrainan Financial Forum, передает БизнесЦензор со ссылкой на Интерфакс-Украина.

"Естественно, эта система становится интересной тогда, когда у нее большая база, когда присоединяются большие банки, и вот мы уже на финише с "Приватбанком", - сказала Рожкова.

Она также сообщила, что в ближайшее время НБУ может утвердить коммерческие тарифы между участниками BankID НБУ, что будет способствовать активизации ее работы.

"Банки, которые обладают большой клиентской базой и провели достаточно серьезную работу по верификации своих клиентов, просто так отдавать идентификационные данные другим игрокам не хотят, и это, наверное, логично. Поэтому сейчас мы разрабатываем так называемый тариф, который будет работать внутри этой системы, когда участник, который хочет воспользоваться идентификационными данными, должен заплатить тому банку, у кого эти идентификационные данные получал", - сказала Рожкова.

Рожкова также сообщила, что с начала 2019 года было осуществлено более 700 тыс. входов в систему BankID и более 200 тыс. активных запросов на идентификацию клиентов.

BankID - система, которая предоставляет пользователям возможность проходить верификацию удаленно, чтобы дистанционно получить государственную или банковскую услугу. Сейчас к системе BankID НБУ подключены "Ощадбанк", "Кредобанк", "Радабанк", "Мотор-Банк", "Банк Восток", "Идея Банк", ПУМБ, monobank ("Универсал Банк") и банк "Пивденный".

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Источник: https://biz.censor.net.ua/n3150842
 
 
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