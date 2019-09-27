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 Фонд гарантирования зарегистрировал ликвидацию банка "Старокиевский"

В Единый государственный реестр 25 сентября внесена запись о прекращения ПАО "Старокиевский Банк" как юридического лица, следовательно, ликвидация банка считается завершенной, а сам банк ликвидированным.

Об этом сообщает пресс-служба Фонда гарантирования вкладов физических лиц, передает БизнесЦензор.

"Требования кредиторов к банку, которые были неудовлетворены из-за недостаточности его имущества, считаются погашенными. Таким образом, полномочия Фонда гарантирования вкладов физических лиц как ликвидатора ПАО "Старокиевский Банк" прекращены", – сказано в сообщении.

Как сообщалось, в 2017 года Столичная прокуратура объявила подозрение экс-председателю правления ПАО "Старокиевский банк" в присвоении 82 млн грн в течение 2007-2013 годов путем выдачи кредитов подставным и подконтрольным лицам.

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Напомним, ликвидация банка "Старокиевский" началась с 18 сентября 2014 года. До этого в банке с 18 июня 2014 года работала временная администрация.

На 1 апреля 2014 года акционерами "Старокиевского" являлись ООО "СВМ Лтд." (21,75%), ООО "Компрайс" (20,85%), ООО "Комтех" (24,13%), страховая компания "МД-Гарант" (21,07%), Дмитрий Виленский (7,83%) и Юрий Яременко (4,37%).

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Источник: https://biz.censor.net.ua/n3150836
 
 
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