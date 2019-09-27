[*]Темы: Бюджет-2019 Повышение тарифов
$ 23.98 26.1
 Корпоративные отношения
  173  0
Все про:КГГА (493) Киев (2183) отопительный сезон (347)

 Власти Киева заявили о готовности к запуску отопления на 97%

На сегодня станции, производящие как тепловую, так и электрическую энергию, готовы к старту и прохождению отопительного сезона. Общая готовность к зиме городского хозяйства Киева составляет 97%.

Об этом во время расширенного заседания Коллегии Киевской городской государственной администрации заявил заместитель председателя КГГА Петр Пантелеев, передает БизнесЦензор.

"На сегодня город готов к пуску тепла на 97%. Первой традиционно запускается социальная сфера по индивидуальным заявкам. Однако мы не прекратили работу, и, пока позволяют погодные условия, мы будем продолжать ремонты и замену сетей и оборудования, что более качественно войти в сезон теплоснабжения", – сказал Пантелеев.

Заместитель председателя КГГА напомнил, что в прошлом году город стал полноценным управляющим теплоэнергетического блока.

"Киев имеет одну из крупнейших и мощнейших систем теплоснабжения в Европе. Она построена еще в советские времена и почти 17 лет управлялась коммерческой компанией "Киевэнерго". В прошлом году мы прекратили соглашение с этой компанией и провели первый отопительный сезон уже самостоятельно, управляя теплоэнергетическим имуществом через коммунальное предприятие "Киевтеплоэнерго". Мы получили опыт и фактические показатели для того, чтобы проанализировать техническое и финансовое состояние столичной теплоэнергетики. А главное – мы получили основу для формирования тактических и стратегических планов", – отметил Пантелеев.

Он сказал, что в Киеве работают ТЭЦ-5, что является самой мощной в Украине, и ТЭЦ-6, что является самой молодой украинской ТЭЦ. Всего за период подготовки заменено и отремонтировано на ТЭЦ более 1,5 тыс. единиц оборудования – от запорной арматуры до сложных механизмов турбин. Столичные ТЭЦ технически готовы к запуску и полноценной работы в отопительный период.

Подписывайтесь на БизнесЦензор в Facebook, Twitter и Telegram

Источник: https://biz.censor.net.ua/n3150831
 
 
Подключить индивидуальные уведомления от БизнесЦензор в Facebook
Комментировать
Сортировать:
в виде дерева
по дате
по имени пользователя
по рейтингу
Совет форумчанПравила форума
БизнесЦензорНовостиКорпоративные отношения
Конвертер валют
продать купить
$
0.00
грн
0.00
0.00
грн
0.00
0.00
грн
0.00
 ТОП новости
за деньнеделюмесяцвсе время
 Облако тегов
ГБР Зеленский Нацполиция правоохранительные органы Россия СБУ США Трамп Юлия Соколовская
 
 
 
 
 
 вверх