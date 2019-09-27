 Власти Киева заявили о готовности к запуску отопления на 97%

Об этом во время расширенного заседания Коллегии Киевской городской государственной администрации заявил заместитель председателя КГГА Петр Пантелеев, передает БизнесЦензор.

"На сегодня город готов к пуску тепла на 97%. Первой традиционно запускается социальная сфера по индивидуальным заявкам. Однако мы не прекратили работу, и, пока позволяют погодные условия, мы будем продолжать ремонты и замену сетей и оборудования, что более качественно войти в сезон теплоснабжения", – сказал Пантелеев.

Заместитель председателя КГГА напомнил, что в прошлом году город стал полноценным управляющим теплоэнергетического блока.

"Киев имеет одну из крупнейших и мощнейших систем теплоснабжения в Европе. Она построена еще в советские времена и почти 17 лет управлялась коммерческой компанией "Киевэнерго". В прошлом году мы прекратили соглашение с этой компанией и провели первый отопительный сезон уже самостоятельно, управляя теплоэнергетическим имуществом через коммунальное предприятие "Киевтеплоэнерго". Мы получили опыт и фактические показатели для того, чтобы проанализировать техническое и финансовое состояние столичной теплоэнергетики. А главное – мы получили основу для формирования тактических и стратегических планов", – отметил Пантелеев.

Он сказал, что в Киеве работают ТЭЦ-5, что является самой мощной в Украине, и ТЭЦ-6, что является самой молодой украинской ТЭЦ. Всего за период подготовки заменено и отремонтировано на ТЭЦ более 1,5 тыс. единиц оборудования – от запорной арматуры до сложных механизмов турбин. Столичные ТЭЦ технически готовы к запуску и полноценной работы в отопительный период.

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