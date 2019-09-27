 Власти Киева перекрыли Крещатик на все выходные из-за фестиваля света

Это предусмотрено распоряжением КГГА №1638, передает БизнесЦензор со ссылкой на пресс-службу городской администрации.

Как пояснили в КГГА, ограничение движения связано с тем, что 28-29 сентября на Крещатике продлится третий Международный фестиваль света и медиаискусства Kyiv Lights Festival.

Откроют фестиваль в 20:00 28 сентября возле Киевской городской государственной администрации.

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Монтаж конструкций и оборудования, необходимых для организации и проведения мероприятия, начали осуществлять с 00:00 25 сентября по адресу: улица Крещатик, 15 (территория Пассажа), 21, 36. Демонтаж должны завершить до 23:00 30 сентября.

Кроме того, по этим же адресам коммунальное предприятие "Киевгорсвет" отключит наружное освещение во время тестового запуска оборудования, репетиций и проведения фестиваля, а именно: 27 сентября с 20:00 до 01:00 28 сентября, 28 и 29 сентября с 19:30 до 23:30.

Также с 20:00 27 сентября по 23:30 29 сентября демонтируют декоративные осветительные элементы над проезжей частью Крещатика напротив домов 21 и 36.

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