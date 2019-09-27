 В Зоне отчуждения Чернобыльской АЭС подготовили водные маршруты для туристов

Об этом сообщило Государственное агентство Украины по управлению зоной отчуждения, передает БизнесЦензор.

Как сообщается, под руководством председателя Государственного агентства Украины по управлению зоной отчуждения Виталия Петрука в Чернобыле состоялось согласовательное совещание для решения организационных вопросов во время посещения зоны отчуждения водным путем.

После совещания состоялся выезд по одному из недавно утвержденных водных маршрутов: от города Чернобыль до села Оташев.

"Водные маршруты в Зоне отчуждения готовы к приему посетителей и отвечают всем нормам безопасности. Контрольно-пропускные пункты готовы, дозиметрический контроль и сопровождение обеспечено", − отметил Петрук.

Как отмечается в сообщении, чтобы посетить Зону отчуждения по этому маршруту, нужно оформить соответствующую заявку, и организатор визита должен обеспечить посетителей водным транспортом. Маршрут доступен, только пока открыта водная навигация.

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Как сообщалось, в сентябре приказом председателя Государственного агентства Украины по управлению зоной отчуждения в зоне отчуждения был утвержден 21 маршрут посещения, среди которых 13 наземных, 5 водных и 3 воздушные.

Напомним, 10 июля президент Владимир Зеленский подписал указ "О некоторых вопросах развития территорий, подвергшихся радиоактивному загрязнению вследствие Чернобыльской катастрофы".

Документ предусматривает, в частности, разработку и принятие Стратегии развития Чернобыльской зоны как туристического объекта.

Кроме того, согласно указу, будут проложены новые туристические маршруты, в частности водным путем, построены новые КПП, а имеющиеся восстановят и модернизируют. Также будут отменены необоснованные ограничения и запреты, например для видеосъемки.

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