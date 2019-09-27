 Минфин прекратит размещение пятилетних облигаций внутреннего займа

Об этом сообщил государственный уполномоченный по госдолгу Юрий Буца в ходе Украинского финансового форума, передает БизнесЦензор со ссылкой на FinClub.

"Мы больше не будет размещать этот инструмент. Уже очень большой объем привлеченных средств", – сказал Буца.

По словам чиновника, инвесторы уже вложили в пятилетние ОВГЗ порядка $1,5 млрд, при этом ставка по таким бумагам с начала года снизилась с 15,85% до 14,75%.

"Весь спрос инвесторов концентрируется на длинных инструментах. Если в начале года средневзвешенный срок размещения составлял шесть месяцев, то теперь это два года. Почти весь спрос нерезидентов концентрируется на двух-, трех- и пятилетних бумагах", – отметил Буца.

Как сообщалось, Министерство финансов на первичных аукционах во вторник, 24 сентября, разместило облигации внутреннего госзайма (ОВГЗ) на 13,2 млрд грн. Основную сумму обеспечило размещение самых долгосрочных облигаций сроком обращения 5,5 лет на сумму 12,88 млрд грн.

После размещений портфель облигаций внутреннего государственного займа (ОВГЗ) 27 сентября в собственности нерезидентов увеличился до 97,79 млрд грн.

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