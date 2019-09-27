 ГБР заочно вручило подозрение бизнесмену Жеваго по делу банка "Финасы и Кредит"

Об этом Варченко написала в Facebook, передает БизнесЦензор.

"Имею новые подробности по делу растраты средств банка "Финансы и Кредит". Сегодня заочно вручили подозрение бывшему народному депутату Константину Жеваго, который ранее проверяли на причастность к преступной схемы по растраты и легализации 2,5 млрд гривен банка "Финансы и Кредит", – написала она.

По словам замглавы ГБР, следователи собрали материалы, которые дали основание считать, что Жеваго, который являлся бенефициарным владельцем банка, причастен к организации преступной схемы по растраты денег финучреждения.

"Дополнительно хочу сообщить и о новых подробностях дела, которые появились в ходе досудебного расследования. Установили, что средства, полученные по поручительству банка, были использованы в пользу иностранных компаний, которые принадлежат самому нардепу", – отметила Варченко.

Подозрение Жеваго сообщено по ч. 3 ст. 27 ч. 5 ст. 191 (организация растраты чужого имущества, находящегося в ведении должностного лица, совершенной по предварительному сговору группой лиц в особо крупных размерах) и ч. 3 ст. 209 (легализация (отмывание) доходов, полученных преступным путем в особо крупных размерах) Уголовного кодекса Украины.

Как сообщалось, в начале августа Государственное бюро расследований (ГБР) объявило о подозрении двум топ-менеджерам принадлежавшего Жеваго ликвидируемого банка "Финансы и кредит", которых обвиняют растрате в 2,5 млрд грн средств банка в сговоре с другими должностными лицами финучреждения.

Тогда замглавы ГБР Ольга Варченко отмечала, что Бюро проверяет на причастность к преступной схеме народного депутата.

По данным ГБР, во время досудебного расследования было установлено, что офшорная компания в период 2007-2014 годов открыла кредитные линии в иностранных банках.

Впоследствии, между банком "Финансы и кредит" и иностранными банками были заключены договоры залога на сумму более $113 млн, которым украинский банк поручался за офшорную компанию собственными средствами на корреспондентских счетах в иностранных банках-кредиторах. В итоге офшорная компания долг не выплатила, а иностранные банки списали со счетов банка "Финансы и кредит" $113 млн, при чем, уже после признания банка неплатежеспособным.

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Напомним, по данным Фонда гарантирования вкладов физических лиц, из банка "Финансы и Кредит" перед его банкротством вывели 5 миллиардов гривен.

По данным фонда, оценочная стоимость активов, включенных в конкурсную массу банка, почти в пять раз ниже балансовой: при указанных "на бумаге" 45,065 млрд грн, независимые субъекты оценочной деятельности оценили активы банка только в 9,969 млрд грн.

Напомним, временная администрация в банк "Финансы и Кредит" была введена 17 сентября 2015 года.

Владельцем банка был олигарх Константин Жеваго, который обвинял в банкротстве финучреждения менеджмент.