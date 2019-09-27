 Минсоцполитики предложило отменить привязку соцвыплат к прожиточному минимуму

Об этом министр социальной политики Юлия Соколовская заявила в интервью Интерфакс-Украина, передает БизнесЦензор.

"У нас к прожиточному минимуму привязаны зарплаты, штрафы, налоги и многое другое. В общем, к нему привязаны более ста выплат. И если немножко поднять прожиточный минимум, то это сразу срывает бюджет, потому что все к нему привязано. Мы стали совершенно оторванными от той цели, которую должен выполнять прожиточный минимум", – рассказала Соколовская.

По словам министра, на данный момент команда министерства работает над законодательными изменениями, которые будут касаться прожиточного минимума.

"Если в общем, то мы хотим отвязать прожиточный минимум от всего, что не соответствует ему по сути, чтобы более гибко можно было двигаться по программам. Например, у нас есть программа помощи малообеспеченным семьям, и если бы мы в этой программе оставили прожиточный минимум как таковой, то в рамках этой программы поднимать прожиточный минимум проще, чем поднимать его полностью по всей системе", – констатировала Соколовская.

Глава министерства добавила, что сейчас, с помощью Всемирного банка, министерство проводит соответствующие расчеты.

На уточняющий вопрос о том, что если отвязать прожиточный минимум от части выплат, то к ним надо будет привязать что-то другое, Соколовская ответила, что тогда это будет в абсолютных цифрах.

"Мы реально хотим больше гибкости в этой системе. Законом о госбюджете мы каждый год можем устанавливать конкретные приоритеты, которые мы сейчас поддерживаем, в абсолютных цифрах. Например, ежегодно можно определять, что такая-то помощь составит 1 тыс. грн, а в следующем году, через несколько лет, когда мы выйдем из проблемы, которую мы решаем этой помощью, это может меняться. Система должна быть гибкой и соответствовать нуждам, которые есть в конкретный момент", – считает министр.

Соколовская подчеркнула, что на данном этапе это только предложения министерства, но выразила надежду, что у парламентского большинства будут схожие взгляды.

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Как сообщалось, заложенный в проект госбюджета прожиточный минимум в 2020 году составит на одного человека в расчете на месяц с 1 января 2020 года – 2027 грн, с 1 июля – 2118 гривен, с 1 декабря – 2189 грн.

В проекте государственного бюджета на 2020 год предусмотрено, что Кабинету министров Украины намерен осуществить решительные шаги по сближению в 2020 году размера прожиточного минимума к его реальной величине, которая может составлять расчетно около 4 251 грн с соответствующей корректировкой размера прожиточного минимума для основных социальных и демографических групп населения.

Прожиточный минимум в соответствии с законом "О государственных социальных стандартах и ​​государственных гарантиях" является базовым государственным социальным стандартом, на основе которого определяются размеры основных государственных социальных гарантий.

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