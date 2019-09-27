 Импорт газа из Европы в летний период вырос на 53%, – "Укртрансгаз"

Такой рост импорта в компании объясняют необходимостью накопить в ПХГ более 20 млрд кубометров газа для стабильного прохождения отопительного сезона 2019/2020 годов, передает БизнесЦензор со ссылкой на пресс-службу "Укртрансгаза".

Всего с начала 2019 года импорт газа в Украину составил 11,2 млрд кубометров. В том числе из Словакии было транспортировано 7 млрд куб. м (+43%), из Венгрии – 3,1 млрд куб. м (+29%), из Польши – 1,1 млрд куб. м (+120%).

В компании напомнили, что на сегодня Украина уже в течение 1400 дней не поставляет голубое топливо для своих нужд из России, поэтому весь объем импортируемого газа поступает исключительно с территории ЕС.

Кроме того, в рамках подготовки ГТС к осенне-зимнему периоду 2019/2020 "Укртрансгаз" проводит модернизацию соответствующих объектов, чтобы повысить надежность и увеличить мощность импортных маршрутов.

"В частности, завершается капитальный ремонт КС "Комарно", в результате которого удастся создать дополнительную гарантированную мощность для импорта природного газа из Польши. Также ведется подготовительная работа по созданию новой и расширению существующей мощности для импорта из Румынии и Словакии соответственно", – отмечается в сообщении.

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Как сообщалось, запасы газа в украинских подземных хранилищах превысили 20 млрд кубометров, что более чем на 4 млрд превышает прошлогодний показатель и является наибольшим уровнем за последние 9 лет.

По словам главы НАК "Нафтогаз Украины" Андрея Коболева, запасов газа достаточно, чтобы обеспечить надежную работу ГТС и газоснабжение всех украинских потребителей зимой в случае прекращения транзита Россией.

Ранее исполнительный директор группы "Нафтогаз" Юрий Витренко заявлял, что НАК ведет подготовительные работы для разворота газотранспортной системы (ГТС) страны в реверсном направлении в случае прекращения Россией транзита с 1 января 2020 года.

Опасения полного прекращения российским "Газпромом" транзита газа по территории Украины с января 2020 года вынуждают страну войти в зиму с более высокими, чем обычно запасами в подземных хранилищах газа.

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