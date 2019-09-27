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 Данилюк написал заявление об отставке с поста секретаря СНБО

Офис президента Украины сообщает, что Александр Данилюк написал заявление об отставке с должности секретаря Совета национальной безопасности и обороны Украины.

Об этом со ссылкой на Facebook Офиса президента сообщает БизнесЦензор.

"По информации об отставке Александра Данилюка с должности секретаря Совета национальной безопасности и обороны Украины сообщаем: соответствующее заявление Александр Данилюк написал на имя президента Украины перед началом рабочего визита Владимира Зеленского в США для участия в 74-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН", - сообщает Офис президента.

Президент рассмотрит заявление Данилюка после возвращения в Киев, уточняется в сообщении.

"Информацию относительно заявления о моей отставке подтверждаю. Остаюсь на работе до решения президента", - написал в Facebook Данилюк.

Как сообщал БизнесЦензор, Зеленский назначил члена своей команды бывшего министра финансов Данилюка секретарем Совета национальной безопасности и обороны Украины.

Верховная Рада уволила Александра Данилюка с должности министра финансов в июне 2018 года после конфликта главы Минфина с премьер-министром Владимиром Гройсманом.

Данилюк возглавлял Минфин с апреля 2016 года, до этого с сентября 2015 года он работал на должности заместителя главы Администрации президента, с июля 2014 года был представителем президента в Кабмине.

С сентября 2010 года Александр Данилюк возглавлял Координационный центр по внедрению экономических реформ при президенте Викторе Януковиче. Ранее работал в компании "McKinsey&Company".

Источник: https://biz.censor.net.ua/n3150806
 
 
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