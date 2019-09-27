 Абромавичус вернул "Укрспецэкспорт" под управления "Укроборонпрома"

Об этом со ссылкой на пресс-службу "Укроборонпром" сообщает БизнесЦензор.

"Указанным приказом утверждается новая редакция устава Государственной компании "Укрспецэкспорт", что устраняет все риски и определяет компанию юридическим лицом публичного права", - говорится в сообщении.

Руководство "Укроборонпрома" считает, что предыдущая редакция устава "Укрспецэкспорта" угрожала целостности системы управления концерна.

Изменения в устав "Укрспецэкспорта", внесенные 19 августа 2019 года предыдущим руководством, наделяли компанию неприсущими ей полномочиями по управлению другими спецэкспортерами: компании становились зависимыми в кадровых, финансовых вопросах, стратегии работы, реорганизации и ликвидации, сообщает "Укроборонпром".

Также существенно уменьшались рычаги влияния "Укроборонпрома" на деятельность "Укрспецэкспорта".

"Фактически, архитекторы нового устава крупнейшего государственного спецэкспортера имели целью сосредоточить в руках одного лица - руководителя "Укрспецэкспорта" - контроль над крупнейшим государственным спецэкспортером в стране", - считают в "Укроборонпроме".

Также предыдущая редакция предусматривала изменение вида юридического лица публичного права на юридическое лицо частного права, содержащее риск вывода руководства компании из-под действия закона "О предотвращении коррупции".

"Теперь все эти изменения отменены приказом нового руководства Концерна, как такие, которые вредят интересам государства и "Укроборонпрома", - говорится в сообщении.

Также идет внутреннее расследование, начатое по инициативе Абромавичуса. Оно должно выяснить все обстоятельства, связанные с регистрацией предыдущей редакции устава "Укрспецэкспорта".

Государственная компания "Укрспецэкспорт" является уполномоченным государством посредником в осуществлении внешнеэкономической деятельности в сфере экспорта и импорта продукции и услуг военного и специального назначения, а также товаров, содержащих сведения, составляющие государственную тайну.