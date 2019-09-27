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 Минцифры запустит проект по использованию электронных водительских прав

Министерство цифровой трансформации готовит пилотный проект по использованию электронных водительских прав.

Об этом сообщил вице-премьер - министр цифровой трансформации Михаил Федоров во время презентации бренда цифрового государства в Запорожье, передает БизнесЦензор со ссылкой на Интерфакс-Украина.

"Скоро мы запустим пилотный проект, где каждый сможет использовать электронные права у себя в смартфоне и показывать, когда вас остановили (полицейские, – ред.)", – сказал вице-премьер.

Как сообщалось, в апреле Кабинет министр внес изменения в ряд постановлений, связанных с порядком выдачи водительских удостоверений, подготовки водителей, а также аккредитации автошкол.

В частности, решением Кабмина также предусмотрено введение электронного обмена информацией между территориальными органами по предоставлению сервисных услуг МВД и учебными заведениями по подготовке водителей.

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Источник: https://biz.censor.net.ua/n3150797
 
 
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