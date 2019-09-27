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 Власть, Финансы
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Все про:ОВГЗ (269) облигации (632)

 Минфин сократит размещение облигаций внутреннего займа

Украина на 90% выполнила план по заимствованиям и до конца 2019 года и планирует сократить предложение облигаций внутреннего государственного займа (ОВГЗ) на первичных аукционах.

Об этом сообщил государственный уполномоченный по госдолгу Юрий Буца, передает БизнесЦензор со ссылкой на Интерфакс-Украина.

"Учитывая, что до конца года нам по планам заимствований осталось суммарно 50 млрд грн, и мы также рассчитываем на финансирование наших международных партнеров (в принципе, у нас осталось 12-14 аукционов), нам достаточно будет выставлять с ограничениями стандартные, годовые, двухлетние, трехлетние инструменты, чтобы удовлетворить наши потребности", – сказал Буца.

Он уточнил, что предложение ОВГЗ составит около 30 млрд грн.

"Мы надеемся, что эта политика создаст также искусственный дефицит инструментов на первичном рынке. Мы слышим от некоторых наших инвесторов, что вторичный рынок тоже зависит от наших операций на первичном, поскольку мы размещаем их каждый вторник и мало интереса ко вторичному. Мы сейчас проверим эту гипотезу", – отметил Буца.

По его прогнозам, спрос будет постепенно переходить на вторичный рынок.

"Мы сейчас в конце сентября почти 90% от плана заимствований выполнили. Поэтому мы можем себе позволить выходить с ограниченными объемами", – добавил Буца.

Госуполномоченный по госдолгу также выразил надежду, что это позволит быстрее снижать ставки.

Как сообщалось, Министерство финансов на первичных аукционах во вторник, 24 сентября, разместило облигации внутреннего госзайма (ОВГЗ) на 13,2 млрд грн. Основную сумму обеспечило размещение самых долгосрочных облигаций сроком обращения 5,5 лет на сумму 12,88 млрд грн.

После размещений портфель облигаций внутреннего государственного займа (ОВГЗ) 27 сентября в собственности нерезидентов увеличился до 97,79 млрд грн.

Источник: https://biz.censor.net.ua/n3150791
 
 
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Боти ще не рішили чи це добре чи погано. Чекають месседжа від петі
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Боты ничего не читают. Боты - это сокращение от роботы, мой маленький идиот.
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Замечательно, а какой план на будущий год?
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яценюк с гросей 5 млрд$ за 5 лет, а эти 3.5 млрд$ (90 млрд грн под 15% годовых) за 3 месяца.
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