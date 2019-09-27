 Facebook начал тестировать скрытие лайков

Об этом со ссылкой на Интерфакс сообщает БизнесЦензор.

Будет ли эксперимент расширен, компания еще не решила.

По итогам компания проведет опросы чтобы выяснить, стало ли использование соцсети более приятным, заявил представитель Facebook Джимми Рэймо. По его словам, в компании стремятся, чтобы пользователи платформы ощущали свободу для самовыражения.

Лайки скрываются у части пользователей, уточняет ВВС. В собственных постах люди будут видеть все лайки и просмотры.

Это попытка сделать так, чтобы люди уделяли больше внимания качеству общения и качеству контента, а не статистике по лайкам и другим типам реакции, заявила Australian Associated Press еще одна представитель компании Мия Гарлик. Сокрытие лайков поможет снизить общественное давление на пользователей, надеются в компании. Перед тестированием соцсеть консультировалась с психологами, представителями групп по борьбе с буллингом и техническими экспертами.

Такой же эксперимент с июля проводится в Instagram в Австралии, Канаде, Бразилии, Новой Зеландии, Японии, Италии и Ирландии.

В начале сентября программист из Гоконга Джейн Вонг обнаружила прототип программы по сокрытию лайков в приложении Facebook для Android. Представители компании тогда подтвердили изданию TechCrunch, что изучают возможность введения такой функции.

Ради лайков пользователи публикуют тексты и видео, которые специально рассчитаны на вирусное распространение, напоминает The New York Times. В результате широкое распространение могли получать поста с экстремистским контентом.