 "Укрбуд" Микитася перешел в сферу влияния Вавриша, – СМИ (обновлено)

Об этом сообщает издание НВ Бизнес со ссылкой на источники, передает БизнесЦензор.

Максим Микитась заявил, что выходит из компании "Укрбуд", которая занимается строительством 26 комплексов в столице. Микитась заявил о продаже компании сторонним инвесторам, имена которых он не называет, а также о возобновлении работ на стройплощадках.

Ваврыш отрицает информацию о том, что "Укрбуд" перешел к нему.

"Компания SAGA Development, не рассматривает возможности совместной с "Укрбуд" реализации проектов, поскольку мы исповедуем диаметрально противоположные стратегии развития территорий, занимаем разные ниши на рынке и не видим никакого эффекта синергии от таких партнерств, объединений, слияний", – написал близкий к главе Офиса президента Андрею Богдану бизнесмен на своей странице в сети Facebook.

"Мы сформирован портфель на ближайшие 4 года, что не дает возможности распылять как финансовые, так и человеческие ресурсы компании. А я лично сконцентрирован исключительно над развитием SAGA. Информация, распространенная некоторыми СМИ по этому вопросу, недостоверна", – добавил Вавриш.

Напомним, проблемы у "Укрбуда" наблюдались последние несколько месяцев: темпы работ на строительных площадках существенно снизились, а бизнес подвергался давлению.

Например, в мае и июне Антимонопольный комитет Украины наложил штрафы в размере 262 млн грн на две компании корпорации — "Северо-украинский строительный альянс" и "Спецбуд-Плюс" за сговоры во время участия в тендерах на реконструкцию Шулявского путепровода, столичной гимназии им. Бойченко и строительство корпуса Национального института сердечно-сосудистой хирургии им. Амосова.

В середине мая детективы Национального антикоррупционного бюро пришли с обыском в здание Нацгвардии и офиса строительной корпорации "Укрбуд". Следственные действия были связаны с уголовным производством по строительству жилья для военнослужащих НГУ, об этом ранее писал НВ Бизнес. НАБУ подозревает экс-командующего Национальной гвардии Украины Юрия Аллерова, генерального директора компании Укрбуд Девелопмент Олега Майбороду и оценщика Алису Грищук в завладении имуществом Нацгвардии на сумму более 81,6 млн грн. Все трое были задержаны и вскоре отпущены.

Проблемы начались и у самого Максима Микитася. В конце сентября Государственное бюро расследований сообщило Микитасю о подозрении по статье Уголовного кодекса Украины о хулиганстве в связи с произошедшим летом конфликтом с главой объединенной территориальной громады пгт Любеч Репкинского района Черниговской области Сергеем Пинчуком. По сообщению Интерфакс-Украина, между Микитасем и Пинчуком возникла словесная перепалка, во время которой нардеп грозил председателю сельсовета тюрьмой. Во время потасовки экс-нардеп разбил телефон Пинчука о стену. Пинчук заявлял, что вынужден был вызвать "скорую помощь".