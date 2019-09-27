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Все про:Укрбуд (14) Микитась (43) Вавриш (7)

 "Укрбуд" Микитася перешел в сферу влияния Вавриша, – СМИ (обновлено)

Компания "Укрбуд" перешла в сферу влияния генерального директора компании SAGA Development Андрея Ваврыша — друга и партнера Андрея Богдана, главы Офиса президента.

Об этом сообщает издание НВ Бизнес со ссылкой на источники, передает БизнесЦензор.

Максим Микитась заявил, что выходит из компании "Укрбуд", которая занимается строительством 26 комплексов в столице. Микитась заявил о продаже компании сторонним инвесторам, имена которых он не называет, а также о возобновлении работ на стройплощадках.

Ваврыш отрицает информацию о том, что "Укрбуд" перешел к нему.

"Компания SAGA Development, не рассматривает возможности совместной с "Укрбуд" реализации проектов, поскольку мы исповедуем диаметрально противоположные стратегии развития территорий, занимаем разные ниши на рынке и не видим никакого эффекта синергии от таких партнерств, объединений, слияний", – написал близкий к главе Офиса президента Андрею Богдану бизнесмен на своей странице в сети Facebook.

"Мы сформирован портфель на ближайшие 4 года, что не дает возможности распылять как финансовые, так и человеческие ресурсы компании. А я лично сконцентрирован исключительно над развитием SAGA. Информация, распространенная некоторыми СМИ по этому вопросу, недостоверна", – добавил Вавриш.

Напомним, проблемы у "Укрбуда" наблюдались последние несколько месяцев: темпы работ на строительных площадках существенно снизились, а бизнес подвергался давлению.

Например, в мае и июне Антимонопольный комитет Украины наложил штрафы в размере 262 млн грн на две компании корпорации — "Северо-украинский строительный альянс" и "Спецбуд-Плюс" за сговоры во время участия в тендерах на реконструкцию Шулявского путепровода, столичной гимназии им. Бойченко и строительство корпуса Национального института сердечно-сосудистой хирургии им. Амосова.

В середине мая детективы Национального антикоррупционного бюро пришли с обыском в здание Нацгвардии и офиса строительной корпорации "Укрбуд". Следственные действия были связаны с уголовным производством по строительству жилья для военнослужащих НГУ, об этом ранее писал НВ Бизнес. НАБУ подозревает экс-командующего Национальной гвардии Украины Юрия Аллерова, генерального директора компании Укрбуд Девелопмент Олега Майбороду и оценщика Алису Грищук в завладении имуществом Нацгвардии на сумму более 81,6 млн грн. Все трое были задержаны и вскоре отпущены.

Проблемы начались и у самого Максима Микитася. В конце сентября Государственное бюро расследований сообщило Микитасю о подозрении по статье Уголовного кодекса Украины о хулиганстве в связи с произошедшим летом конфликтом с главой объединенной территориальной громады пгт Любеч Репкинского района Черниговской области Сергеем Пинчуком. По сообщению Интерфакс-Украина, между Микитасем и Пинчуком возникла словесная перепалка, во время которой нардеп грозил председателю сельсовета тюрьмой. Во время потасовки экс-нардеп разбил телефон Пинчука о стену. Пинчук заявлял, что вынужден был вызвать "скорую помощь".

Источник: https://biz.censor.net.ua/n3150781
 
 
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передел собственности, этим зе команда будет заниматься ближайшие 2 года. через 5 лет и у них все отберет следующая власть. вот так украинская элита и живет. а народ это просто биомасса которую нужно купить перед выборами
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в мае и июне Антимонопольный комитет Украины наложил штрафы в размере 262 млн грн на две компании корпорации - "Северо-украинский строительный альянс" и "Спецбуд-Плюс" за сговоры во время участия в тендерах на реконструкцию Шулявского путепровода, столичной гимназии им. Бойченко и строительство корпуса Национального института сердечно-сосудистой хирургии им. Амосова.Источник: https://biz.censor.net.ua/n3150781
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после смены собственников ближайшие 5 лет у этой фирмы проблем не будет)))
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