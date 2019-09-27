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Все про:Укрбуд (14) Микитась (43) Вавриш (7)

 "Укрбуд" Микитася перешел в сферу влияния Вавриша, – СМИ

Компания "Укрбуд" перешла в сферу влияния генерального директора компании SAGA Development Андрея Ваврыша — друга и партнера Андрея Богдана, главы Офиса президента.

Об этом со ссылкой на НВ Бизнес сообщает БизнесЦензор.

Максим Микитась заявил, что выходит из компании "Укрбуд", которая занимается строительством 26 комплексов в столице. Микитась заявил о продаже компании сторонним инвесторам, имена которых он не называет, а также о возобновлении работ на стройплощадках.

Ваврыш отрицает информацию о том, что "Укрбуд" перешел к нему.

Проблемы у "Укрбуда" наблюдались последние несколько месяцев: темпы работ на строительных площадках существенно снизились, а бизнес подвергался давлению.

Например, в мае и июне Антимонопольный комитет Украины наложил штрафы в размере 262 млн грн на две компании корпорации — "Северо-украинский строительный альянс" и "Спецбуд-Плюс" за сговоры во время участия в тендерах на реконструкцию Шулявского путепровода, столичной гимназии им. Бойченко и строительство корпуса Национального института сердечно-сосудистой хирургии им. Амосова.

В середине мая детективы Национального антикоррупционного бюро пришли с обыском в здание Нацгвардии и офиса строительной корпорации "Укрбуд". Следственные действия были связаны с уголовным производством по строительству жилья для военнослужащих НГУ, об этом ранее писал НВ Бизнес. НАБУ подозревает экс-командующего Национальной гвардии Украины Юрия Аллерова, генерального директора компании Укрбуд Девелопмент Олега Майбороду и оценщика Алису Грищук в завладении имуществом Нацгвардии на сумму более 81,6 млн грн. Все трое были задержаны и вскоре отпущены.

Проблемы начались и у самого Максима Микитася. В конце сентября Государственное бюро расследований сообщило Микитасю о подозрении по статье Уголовного кодекса Украины о хулиганстве в связи с произошедшим летом конфликтом с главой объединенной территориальной громады пгт Любеч Репкинского района Черниговской области Сергеем Пинчуком. По сообщению Интерфакс-Украина, между Микитасем и Пинчуком возникла словесная перепалка, во время которой нардеп грозил председателю сельсовета тюрьмой. Во время потасовки экс-нардеп разбил телефон Пинчука о стену. Пинчук заявлял, что вынужден был вызвать "скорую помощь".

Источник: https://biz.censor.net.ua/n3150781
 
 
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передел собственности, этим зе команда будет заниматься ближайшие 2 года. через 5 лет и у них все отберет следующая власть. вот так украинская элита и живет. а народ это просто биомасса которую нужно купить перед выборами
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в мае и июне Антимонопольный комитет Украины наложил штрафы в размере 262 млн грн на две компании корпорации - "Северо-украинский строительный альянс" и "Спецбуд-Плюс" за сговоры во время участия в тендерах на реконструкцию Шулявского путепровода, столичной гимназии им. Бойченко и строительство корпуса Национального института сердечно-сосудистой хирургии им. Амосова.Источник: https://biz.censor.net.ua/n3150781
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