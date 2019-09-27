 Кабмин объявил конкурс на должность главы "Укравтодора"

Соответствующее распоряжение опубликовано на сайте правительства Украины, сообщает БизнесЦензор.

Указывается, что должностной оклад главы "Укравтодора" составляет 24 тысячи грн плюс служебные надбавки, доплаты и премии.

От кандидатов требуют ступень высшего образования не ниже магистра, общий стаж работы не менее 7 лет, опыт работы на госслужбе, владение украинским языком и иностранным, знание украинского законодательства.

Как сообщал БизнесЦензор, ранее Кабмин уволил Славомира Новака с должности главы "Укравтодора".