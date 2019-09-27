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 Кабмин объявил конкурс на должность главы "Укравтодора"

Кабинет министров Украины объявил конкурс на занятие должности Председателя Государственного агентства автомобильных дорог (Укравтодор).

Соответствующее распоряжение опубликовано на сайте правительства Украины, сообщает БизнесЦензор.

Указывается, что должностной оклад главы "Укравтодора" составляет 24 тысячи грн плюс служебные надбавки, доплаты и премии.

От кандидатов требуют ступень высшего образования не ниже магистра, общий стаж работы не менее 7 лет, опыт работы на госслужбе, владение украинским языком и иностранным, знание украинского законодательства.

Как сообщал БизнесЦензор, ранее Кабмин уволил Славомира Новака с должности главы "Укравтодора".

Источник: https://biz.censor.net.ua/n3150778
 
 
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