[*]Темы: Бюджет-2019 Повышение тарифов
$ 23.98 26.1
 Власть, Макроэкономика
  132  0
Все про:ВВП (489) прогноз (576) Минэкономразвития (881)

 Минэкономразвития подготовит обновленный макропрогноз в ближайшие недели

Министерство развития экономики, торговли и сельского хозяйства намерено подготовить обновленный макроэкономический прогноз в ближайшие недели, сообщил заместитель министра Сергей Николайчук.

Об этом со ссылкой на Интерфакс-Украина сообщает БизнесЦензор.

"Я думаю, что в ближайшие недели можно ожидать", – сказал чиновник.

В ходе своего выступления Николайчук признал, что укрепление обменного курса гривни вызывает определенную обеспокоенность у бизнеса.

"Но если посмотреть на оценки реального обменного курса, то мы увидим, что в 2018 году... относительные цены на продукты, производимые в Украине, по отношению к другим странам были на очень низком уровне. Это даже учитывая низкий уровень продуктивности в Украине... Мы все еще пребываем на достаточно низком уровне и у нас еще достаточно большой запас укрепления", – пояснил Николайчук.

Как сообщалось, ранее Кабинет министров подал в парламент проект госбюджета на 2020 год, который базируется на макропрогнозе, утвержденном предыдущим правительством с прогнозом роста ВВП 3%. Однако в Кабмине и Минфине пояснили, что вскоре Министерство развития экономики подготовит обновленный макропрогноз, и проект госбюджета ко второму чтению будет базироваться на новых цифрах.

Источник: https://biz.censor.net.ua/n3150770
 
 
Подключить индивидуальные уведомления от БизнесЦензор в Facebook
Комментировать
Сортировать:
в виде дерева
по дате
по имени пользователя
по рейтингу
Совет форумчанПравила форума
БизнесЦензорНовостиВласть
Конвертер валют
продать купить
$
0.00
грн
0.00
0.00
грн
0.00
0.00
грн
0.00
 ТОП новости
за деньнеделюмесяцвсе время
 Облако тегов
ГБР Зеленский Кабмин налоги Нацполиция Россия США Трамп Юлия Соколовская
 
 
 
 
 
 вверх