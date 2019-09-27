 Верховный суд закрыл дело по иску Насирова против ГФС

Об этом со ссылкой на Интерфакс-Украина сообщает БизнесЦензор.

"Верховный суд в составе коллегии судей Кассационного административного суда отменил решения судов первой и апелляционной инстанций, которыми был удовлетворен иск Романа Насирова к Государственной фискальной службе Украины об установлении наличия и отсутствия полномочий истца как субъекта властных полномочий", - говорится в сообщении суда.

Производство закрыто из-за отсутствия компетенционного спора между истцом и ГФС.

Кроме того, Верховный суд отменил определение, которым закрыто апелляционное производство в деле по апелляционным жалобам Национального антикоррупционного бюро Украины (НАБУ) и Специализированной антикоррупционной прокуратуры (САП).

Постановление Верховного суда вступило в законную силу со дня его принятия, обжалованию не подлежит.

В свою очередь, пресс-служба САП отметила, что после двух лет судебных рассмотрений Кассационный админсуд Верховного суда "поставил точку" в деле по иску Насирова к ГФС, с помощью которого он пытался "вне уголовного производства постфактум изменить судебным решением Окружного административного суда Киева отдельные обстоятельства уголовного правонарушения, обвинительный акт в котором вскоре должен быть передан на рассмотрение из Шевченковского районного суда Киева в Высший антикоррупционный суд".

Как сообщалось, 3 марта 2017 года Насиров был задержан детективами НАБУ в рамках расследования дела о реструктуризации рентных платежей за добычу газа компаний, связанных с народным депутатом Александром Онищенко, который покинул Украину и проживает за ее пределами.

САП в ноябре 2017 года утвердила и направила в суд обвинительный акт, составленный детективами НАБУ по результатам досудебного расследования в уголовном производстве по подозрению Насирова, а также руководителя департамента ГФС. Шевченковский райсуд Киева 27 ноября 2017 года принял решение о рассмотрении по существу этого обвинительного акта.

Насиров и его подчиненный обвиняются в совершении преступления, предусмотренного ч.2 ст.364 (злоупотребление служебным положением, повлекшее тяжкие последствия) Уголовного кодекса Украины. Кроме того, Насирову инкриминируется совершение преступления, предусмотренного ч.2 ст.366 (служебный подлог, повлекший тяжкие последствия) УК Украины.

Сторона обвинения считает, что глава ГФС в течение 2015-2016 годов, действуя в интересах народного депутата Онищенко, лично принял ряд безосновательных и незаконных решений о рассрочке налогового долга и обязательств ООО "Фирма "Хас", ООО "Карпатнадраинвест", ООО "Надра Геоцентр". Эти решения он принял с нарушением установленной законом процедуры, а именно при отсутствии надлежащего обоснования и законных оснований, что повлекло тяжкие последствия в виде непоступления в госбюджет обязательных платежей в сумме более 2 млрд грн.

Окружной административный суд Киева 11 декабря 2018 года отменил решение Кабмина от 31 января 2018 года об увольнении Насирова с должности главы ГФС, удовлетворив соответствующий административный иск Насирова к Кабмину и ГФС, рассмотрение которого длилось с февраля 2018 года.