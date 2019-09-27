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 Иран отпустил задержанный британский танкер

Задержанный Ираном британский танкер Stena Impero начал движение из порта Бендер-Аббас в направлении международных вод, сообщает Reuters со ссылкой на иранскую организацию портов и судоходства.

Об этом со ссылкой на Коммерсант сообщает БизнесЦензор.

Судно задержали в середине июля. Корпус стражей иранской революции утверждал, что танкер проигнорировал сигнал бедствия, отправленный с рыболовецкого судна.

Напомним, после задержания ее судна Великобритания призвала созвать общеевропейскую миссию для защиты коммерческих судов в Ормузском проливе. Предложение поддержали Италия, Нидерланды и Франция. США заявили, что создают коалицию для патрулирования Ормузского пролива.

23 сентября Иран завершил все необходимые юридические процедуры для освобождения танкера.

Источник: https://biz.censor.net.ua/n3150763
 
 
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