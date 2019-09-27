 Иран отпустил задержанный британский танкер

Об этом со ссылкой на Коммерсант сообщает БизнесЦензор.

Судно задержали в середине июля. Корпус стражей иранской революции утверждал, что танкер проигнорировал сигнал бедствия, отправленный с рыболовецкого судна.

Напомним, после задержания ее судна Великобритания призвала созвать общеевропейскую миссию для защиты коммерческих судов в Ормузском проливе. Предложение поддержали Италия, Нидерланды и Франция. США заявили, что создают коалицию для патрулирования Ормузского пролива.

23 сентября Иран завершил все необходимые юридические процедуры для освобождения танкера.