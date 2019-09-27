 США откажутся продлевать лицензии американских компаний на работу с Huawei, – Bloomberg

Об этом со ссылкой на Интерфакс-Украина сообщает БизнесЦензор.

Американские власти также не исключают возможности ввести дополнительные меры наказания в отношении своих союзников, которые откажутся ввести запрет на использование оборудования Huawei в сетях 5G, помимо угрозы прекращения обмена разведданными, сказал заместитель помощника госсекретаря США Роб Стрейер, отвечающий за вопросы кибербезопасности, на брифинге в Брюсселе. Он не уточнил, о каких мерах может идти речь.

Власти США обвиняют Huawei в том, что ее продукция используется в шпионских целях, в том числе, в телекоммуникационных сетях, а Huawei отрицает эти обвинения, и дальнейшая судьба бизнеса компании в Штатах может зависеть от хода торговых переговоров США и Китая.

Минторг США в мае включил Huawei в "черный список" компаний, угрожающих нацбезопасности. Американским фирмам запрещено вести дела с компаниями из списка без специальных разрешений. Многие аналитики полагают, что Вашингтон использует такую меру в качестве инструмента в торговой войне с Китаем.

В прошлом месяце министр торговли США Уилбур Росс заявил, что американские компании получат продление лицензий на ведение дел с китайской Huawei Technologies Ltd. сроком на 90 дней.

Срок действия лицензий для американских компаний на деловое сотрудничество с Huawei, выданных уже после внесения китайской компании в черный список, истекал в понедельник, 19 августа, но был продлен до 19 ноября.