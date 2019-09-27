 Хмельницкая АЭС отключила на ремонт энергоблок №2

Об этом со ссылкой на пресс-службу НАЭК "Энергоатом" сообщает БизнесЦензор.

На первом энергоблоке Хмельницкой АЭС идут триста седьмые сутки ремонтных работ.

Радиационная обстановка на промышленной площадке и в прилегающих регионах не претерпевала изменений, находится на уровне, соответствующем нормальной эксплуатации энергоблоков, и не превышает естественных фоновых значений.

Хмельницкая АЭС (ХАЭС) - расположена на территории Хмельницкой области в городе Нетешин. В составе Хмельницкой АЭС работает два энергоблока (ВВЭР-1000) общей мощностью 2000 МВт (подключены в 1987 и 2004 годах). Основное назначение станции - покрытие дефицита электрических мощностей в Западном регионе Украины.