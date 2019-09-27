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 "Укртранслизинг" выплатил 78 миллионов дивидендов

ЧАО "Лизинговая компания "Укртранслизинг" выплатила акционерам дивиденды в сумме 78,24 млн грн по итогам работы в 2018 году.

Об этом со ссылкой на Интерфакс-Украина сообщает БизнесЦензор.

Как сообщила пресс-служба компании, соответствующее решение о распределении чистой прибыли за прошлый год и выплате дивидендов приняли ее акционеры в апреле 2019 года.

В "Укртранслизинг" отмечают, что в 2018 году компания получила прибыль 156,5 млн грн, значительно улучшив свои финансовые показатели по сравнению с 2017 годом. При этом на выплату дивидендов было направлено 50% чистой прибыли.

В сообщении также отмечается, что в 2018 году компания "Укртранслизинг" направила 287,9 млн грн на приобретение нового железнодорожного подвижного состава.

Кроме того, за девять месяцев 2019 года общество уплатило почти 25 млн грн налога на прибыль.

Лизинговая компания "Укртранслизинг" является крупнейшим оператором украинского рынка лизинговых услуг. Основная специализация компании - финансовый лизинг железнодорожной, сельскохозяйственной и авиационной техники. АО "Укрзализныця" (УЗ, Киев) принадлежат 47,67% от общего количества акций "Укртранслизинга".

Источник: https://biz.censor.net.ua/n3150743
 
 
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