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 Цены на нефть находятся выше $62 за баррель

Цены на нефть снижаются в ходе торгов в пятницу на фоне сигналов о том, что Саудовская Аравия восстанавливает добычу быстрее, чем ожидалось, после атаки беспилотников на ключевые объекты нефтяной инфраструктуры страны.

Об этом со ссылкой на Интерфакс сообщает БизнесЦензор.

При этом за неделю фьючерсы могут продемонстрировать самое существенное падение с июля, отмечает агентство Bloomberg.

Стоимость ноябрьских фьючерсов на нефть Brent на лондонской бирже ICE Futures утром составляет $62,19 за баррель, что на $0,55 (0,88%) ниже уровня закрытия предыдущей сессии. По итогам торгов в четверг цена этих контрактов составила $62,74 за баррель, поднявшись на $0,35 (0,56%).

Фьючерс на нефть WTI на ноябрь на электронных торгах Нью-йоркской товарной биржи (NYMEX) к этому времени подешевел на $0,31 (0,55%) - до $56,1 за баррель. По итогам предыдущей сессии контракт упал в цене на $0,08 (0,14%), до $56,41 за баррель.

Как сообщают СМИ, Саудовская Аравия опережает график восстановления объектов примерно на неделю, уже начав добывать более 8 млн баррелей в сутки.

Saudi Aramco восстановила мощности комплекса Абкайк и месторождения Хурайсдо уровней, зафиксированных до атаки: 4,9 млн б/с и 1,3 млн б/с соответственно, отметили источники Bloomberg.

Между тем дальнейшее падение цен на нефть может ограничить перспектива эскалации напряженности на Ближнем Востоке.

Американское военное командование намерено перебросить в Саудовскую Аравию около 200 военнослужащих и батарею ракет Patriot в качестве подкреплений для борьбы против угроз с воздуха, сообщили в четверг в Пентагоне. "Глава Пентагона Марк Эспер объявил сегодня, что США разместят следующее оборудование в королевстве (Саудовской Аравии): одну батарею Patriot, четыре радара Sentinel и около 200 военнослужащих в качестве подкрепления", - говорится в заявлении официального представителя Пентагона Джонатана Хоффмана.

Кроме того, он сообщил, что в Пентагоне также готовы в случае необходимости направить в Саудовскую Аравию еще две батареи Patriot и одну систему THAAD. Отмечается, что окончательное решение по отправке дополнительных сил пока не принято.

Источник: https://biz.censor.net.ua/n3150723
 
 
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