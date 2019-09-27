[*]Темы: Бюджет-2019 Повышение тарифов
$ 23.98 26.09
 Технологии, IT, Макроэкономика
  22  0
Все про:Amazon (128) Безос (4)

 Amazon разрабатывает законы для технологии распознавания лиц

Amazon разрабатывает законы для технологии по распознаванию лиц, рассказал гендиректор компании Джефф Безос на ежегодной презентации в Сиэттле.

Об этом со ссылкой на Ведомости сообщает БизнесЦензор.

"Наша команда по государственной политике работает над регулированием распознавания лиц. Регулирование этой области имеет смысл", – подчеркнул он. По его словам, эти документы Amazon планирует передать федеральным властям. Деталей о разрабатываемых законах он не рассказал.

В 2016 году подразделение Amazon Web Services представило Rekognition. Это система, которая, используя искусственный интеллект, может быстро – в реальном времени – идентифицировать людей. Она сопоставляет фотографию с фотографиями в различных базах данных, в частности базе данных преступников.

Сотни сотрудников Amazon, а также правозащитники и политики критиковали компанию за то, что она пытается продать Rekognition, в частности, правоохранительным органам. По их мнению, система может работать с ошибками.

В июле прошлого года американский союз защиты гражданских свобод (ACLU) провел эксперимент с Rekognition. Он загрузил снимки всех американских конгрессменов – 535 человек – и сопоставил их при помощи системы Amazon с базой задержанных людей. Хотя в базе не было конгрессменов, 28 из них были причислены к преступникам.

Источник: https://biz.censor.net.ua/n3150720
 
 
Подключить индивидуальные уведомления от БизнесЦензор в Facebook
Комментировать
Сортировать:
в виде дерева
по дате
по имени пользователя
по рейтингу
Совет форумчанПравила форума
БизнесЦензорНовостиТехнологии
Конвертер валют
продать купить
$
0.00
грн
0.00
0.00
грн
0.00
0.00
грн
0.00
 ТОП новости
за деньнеделюмесяцвсе время
 Облако тегов
Беларусь Донбасс Зеленский Кабмин Киев Лукашенко Россия США Трамп
 
 
 
 
 
 вверх