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Все про:гривня (646) курс (537) НБУ (4041) обмен валюты (60)

 Нацбанк пояснил причины укрепления курса гривни

На укрепление курса гривни влияет благоприятная ситуация на экспортных рынках для украинской продукции, снижение цен на импортные товары и приток средств иностранных инвесторов, которые покупают облигации внутреннего государственного займа (ОВГЗ).

Об этом сообщил руководитель проектов и программ Департамента открытых рынков Национального банка Украины (НБУ) Эмал Бахтари, передает БизнесЦензор со ссылкой на пресс-службу регулятора.

По словам представителя НБУ, сейчас на рынке наблюдается благоприятная ситуация.

"Импортные товары, в частности нефть и газ, которые покупает Украина, подешевели. А для экспорта, который мы продаем, это очень хорошие условия. В этом году рекордный урожай. Также у металлургов очень хорошие объемы валютной выручки", – сказано в сообщении.

Бахтари также указал, что растет выручка предприятий украинкой IТ-отрасли, поскольку все больше украинских компаний имеют заказ от зарубежного бизнеса. Это также способствует увеличению предложения валюты на рынке, что влияет на укрепление курса гривни.

"Новый фактор, который поддерживает курс в этом году, – это значительные объемы покупки нерезидентами гривневых государственных ценных бумаг. С начала года объем вложений вырос в 15 раз и сейчас держится на уровне около 97 млрд грн", – констатируют в НБУ.

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Курс гривни на межбанковском валютном рынке в четверг укрепился до 24,105 грн/$ с 24,1875 грн/$ в предыдущий рабочий день, сообщает Интерфакс-Украина со ссылкой на дилеров коммерческих банков.

Котировки гривни к окончанию торгов составили 24,09-24,12 грн/$.

Нацбанк установил на 27 сентября официальный курс 24,186956 грн/$.

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Источник: https://biz.censor.net.ua/n3150678
 
 
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слава солнцеликому зе....это благодаря ему нефть и газ подешевели..это благодаря его силе зерновые дали урожай...и это благодаря ему светит солнце...о всемогущий хрен играющий на рояле
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