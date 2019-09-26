 Власти Киева доплатят фирме Микитася еще 14 миллионов на ремонт Шулявского моста

Как передает БизнесЦензор, об этом сообщают Наші гроші со ссылкой на данные в системе "Прозорро".

Договор был подписан по результатам тендера, в котором приняли участие две компании – ООО "Институт комплексного проектирования объектов строительства" и ООО "ИСК "Укрбуд", учредителем которого является Максим Фомичев.

Предложения двух участников торгов мало отличались от ожидаемой стоимости закупки в 14 млн грн. Так, Институт предложил выполнить работы за 13,97 млн грн, а ИСК "Укрбуд" – за 13,89 млн грн.

Согласно договору, ИСК "Укрбуд" должна провести инженерно-геологические изыскания, а также разработать проект дорожной части, коммуникаций, освещения, подпорных стен и путепровода при строительстве двухуровневой развязки, съездов с нее и капитальном ремонте улиц П. Нестерова, А. Цедика, Гарматной, Выборгской и Смоленской.

Как известно, генподрядчиком строительства Шулявского моста является ООО "Северно-украинский строительный альянс" из группы экс-нардепа Максима Микитася. Эта компания выиграла соответствующий тендер стоимостью 598,49 млн грн в июне 2018 года. Закупка сопровождалась скандалом с подделкой документов, по факту которого было возбуждено уголовное производство.

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В ноябре прошлого года КГГА, которое возглавляет мэр столицы Виталий Кличко, попросила Кабмин позволить 100% предоплату средств генподрядчику для проведения работ.

16 сентября "Северно-украинский строительный альянс" получил транш 25 млн грн на реконструкцию Шулявского моста. В целом фирме уже перечислено 583,44 млн грн или 99,5% от общей стоимости подряда. В июне этого года стоимость работ была уменьшена до 586,85 млн грн.

В сентябре Максим Микитась сообщил в реестре деклараций о существенных изменениях – 7 сентября он купил автомобиль Mercedes-Benz S560 2019 года выпуска за 3,84 млн грн.

Как сообщалось, 19 сентября гендиректор корпорации "Укрбуд" Олег Майборода сообщил, что Микитась вышел из строительного бизнеса. 20 сентября Микитась подтвердил, что продал компанию "Укрбуд Девелопмент", не назвав покупателя и стоимость сделки.

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