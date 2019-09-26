 Кабмин назначил временных руководителей Госгеонедр и Строительной инспекции

Как передает БизнесЦензор, соответствующее распоряжение Кабмина №843-р от 25 сентября обнародовано на официальном правительственном портале.

Другим своим распоряжением №844-р от 25 сентября Кабмин назначил временно исполняющим обязанности председателя Государственной архитектурно-строительной инспекции директора департамента государственного архитектурно-строительного контроля и надзора указанной инспекции Александра Строкача.

Как сообщалось, 25 августа Кабинет министров уволил Олега Кирилюка с должности главы Государственной службы геологии и недр, а Сергея Кузьмина – с должности главы Государственной архитектурно-строительной инспекции Украины (ГАСИ).

Кирилюк с мая 2017 года возглавлял Госгеонедр с приставкой временно исполняющего обязанности. В марте 2019 года был утвержден в этой должности.

Сергей Кузьмин с июня 2015 года по 24 января 2019 года возглавлял государственное предприятие "Специализированная государственная экспертная организация-Центральная служба Украинской государственной строительной экспертизы".

27 марта Кабинет министров назначил Сергея Кузьмина председателем Государственной архитектурно-строительной инспекции.

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