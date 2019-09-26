 США ввели санкции против китайских компаний за поставки нефти из Ирана

Об этом заявил госсекретарь США Майк Помпео, передает БизнесЦензор со ссылкой на Голос Америки.

Министерство финансов США объявило о введении санкций против пяти граждан Китая и шести организаций, включая две дочерние структуры судоходной компании Cosco Shipping Corporation.

"Мы говорим Китаю и всем странам: знайте, что мы будем вводить санкции за каждое нарушение", – заявил Помпео.

В свою очередь МИД Китая осудил это решение.

"Мы всегда выступали против так называемой юрисдикции длинных рук и односторонних санкций… Мы также выступаем против американской практики запугивания", – заявил представитель МИД Гэн Шуан.

Читайте также: Трамп поручил ужесточить санкции против Ирана

Как сообщалось, США проводят в отношении Ирана политику максимального давления, постоянно вводя санкции против организаций и физлиц в стране. В частности, 20 сентября США объявили о введении санкций в отношении Центробанка Ирана, Национального фонда развития этой страны (НФРИ) и компании Etemad Tejarate Pars Co в рамках противодействия терроризму.

Так, Минфин США утверждает, что "Центральный банк Ирана снабжал миллиардами долларов Корпус Стражей Исламской революции (КСИР), спецназ "аль-Кодс" и близкую к ним ливанскую шиитскую вооруженную группировку "Хезболла".

Подписывайтесь на БизнесЦензор в Facebook, Twitter и Telegram