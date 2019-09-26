 Нацбанк предусмотрел прекращение транзита газа в прогнозе для экономики

Об этом в НБУ сообщили в ответ на запрос hromadske, передает БизнесЦензор.

В частности, из-за выпадения поступлений от транзита Нацбанк ожидает увеличения дефицита текущего счета в 2020-2021 годах. Так, отток валюты из Украины может вырасти в 2020 году до 2,9% от ВВП, а в 2021 году – до 3,7% от ВВП.

При этом, несмотря на возможную потерю доходов от транзита газа в размере 2,3% ВВП, НБУ ожидает в 2020 году роста экономики на уровне 3,2%, а в 2021 году – на 3,7%.

"Ускорение роста реального ВВП в 2020-2021 годах будет происходить, в частности, за счет постепенного смягчения монетарной политики, что будет стимулировать внутренний спрос, а также оживление экономической активности в мире", – отметили в Нацбанке.

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Как сообщалось, по данным Госстата, реальный ВВП Украины во втором квартале 2019 года по сравнению со вторым кварталом 2018 года составил 4,6%.

В июле Национальный банк повысил прогноз темпов экономического роста в Украине на 2019 год до 3% с ожидаемых согласно апрельскому прогнозу 2,5%.

По данным Госстата, реальный валовой внутренний продукт (ВВП) Украины в 2018 году, по сравнению с 2017 годом, увеличился на 3,3%.

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