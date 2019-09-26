 Евросоюз выделил Украине за пять лет 15 миллиардов евро

Об этом сообщила внешнеполитическая служба ЕС после обвинений президента США Дональда Трампа в недостаточной помощи Укриане, передает БизнесЦензор со ссылкой на Deutsche Welle.

В том числе Германия с 2014 года предоставила Киеву финансовую помощь в размере почти 1,4 миллиарда евро, сообщила информационное агентство dpa со ссылкой на данные правительства ФРГ. В частности, только на сотрудничество в области развития с 2014 года было направлено 544 миллиона евро.

Кроме того, размер гуманитарной помощи Украине от немецкого правительства составил 110 млн евро, также ФРГ предоставила кредиты на общую сумму 500 млн евро. Еще 25 млн евро были потрачены на мероприятия по стабилизации ситуации, в том числе мониторинг конфликта на Донбассе.

Согласно обновленным данным Организации экономического сотрудничества и развития (ОЭСР), Германия является третьим по величине донором Украины после Евросоюза и США.

Как сообщалось, президент США Дональд Трамп 25 сентября призвал ряд стран ЕС, в частности Германию и Францию, увеличить размер их помощи Украине. А во время телефонного разговора с президентом Украины Владимиром Зеленским в июле этого года Трамп критиковал Берлин, отметив, что власти ФРГ ничего не делает для Киева.