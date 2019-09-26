 Шебелинский завод "Укргаздобычи" увеличил производство бензина на 29%

Об этом сообщили в Министерстве энергетики и угольной промышленности, передает БизнесЦензор со ссылкой на Интерфакс-Украина.

В том числе в августе переработка ГПЗ составила 40,9 тыс. тонн, что на 2,8% (на 1,1 тыс. тонн) больше, чем за аналогичный месяц прошлого года.

Завод за восемь месяцев увеличил производство бензина на 28,9% (на 23,8 тыс. тонн) – до 106,1 тыс. тонн, дизтоплива – на 4% (на 2,4 тыс. тонн), до 62,3 тыс. тонн, мазута – на 67,3% (на 10,3 тыс. тонн), до 25,6 тыс. тонн.

Загрузка мощностей ШГПЗ за восемь месяцев текущего года составила 49,9% против 46,9% в январе-августе 2018 года.

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Как сообщалось, 22 сентября "Укргаздобыча" остановила Шебелинский газоперерабатывающий завод в Харьковской области на плановый ремонт, который продлится до 11 октября.

Шебелинский ГПЗ в 2018 году сократил переработку газоконденсата на 8% (на 39,5 тыс. тонн) по сравнению с 2017 годом – до 454 тыс. тонн. В 2018 году завод снизил производство бензина на 2,4% (на 3,2 тыс. тонн) – до 130,6 тыс. тонн, дизтоплива – на 12,6% (на 12,3 тыс. тонн), до 85,1 тыс. тонн, мазута – на 7,9% (на 2,7 тыс. тонн), до 31,3 тыс. тонн.

"Укргазвыдобування", 100% акций которого принадлежит НАК "Нафтогаз Украины", является крупнейшей газодобывающей компанией страны, обеспечивающей около 75% общей добычи газа в стране.

Компания также эксплуатирует Шебелинский ГПЗ, Яблунивское отделение по переработке газа, технологический цех стабилизации конденсата "Базиливщина" и 19 АЗС в Харьковской области, которые реализуют нефтепродукты и сжиженный газ собственного производства.

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