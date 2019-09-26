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 Китай стал крупнейшим торговым партнером Украины, – НБУ

Крупнейшим торговым партнером Украины стал Китай.

Об этом свидетельствуют данные, опубликованные Национальным банком Украины, передает БизнесЦензор со ссылкой на Укринформ.

Уточняется, что в первом квартале 2019 года объемы торговли между странами выросли до $2,55 млрд. При этом общая доля Китая еще в начале 2019 года достигала 10,6%. 

В начале текущего года объемы торговли с Россией составили $2,34 млрд. Доля России в украинском товарообороте составила соответственно 9,7%. При этом еще в 2018 году доля России составляла 11,5% и достигала $11,05 млрд.

Также крупнейшими торговыми партнерами Украины в 2019 году являются Польша, Германия, Беларусь, Турция и США.

Известно, что основу экспорта в Китай из Украины составляют продукты аграрного сектора, которые (больше половины от всего объема).

Импортируется в Украину из Китая в первую очередь продукция отрасли машиностроения, химической и легкой промышленностей.

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Источник: https://biz.censor.net.ua/n3150648
 
 
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